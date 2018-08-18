Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Влад, в этой квартире чтото не то с кухней-слишком маленькая.
Может быть что в этой квартире 33 или 34 метра, а недостающие метры добавили за счет присоединения балкона и посчитали его с коэф. 1:1?
Если эта квартира на самом деле по документам 34 кв.м, то тогда цена обьяснима: 2куе/метр.
Иначе, учитывая ремонт - как то дешево. Да, ремонт безвкусный, но люди напряглись и переделали стандартный Оркадовский ремонт, вложили бабулеты, и не понятно чего так дешево выставили? Может срочная продажа? Или всетаки там всего 34 кв.м?
Очень срочно нужны людям деньги - это ж очевидно. Поэтому демпингуют: только бы слить по-быстрее. Справедливая цена этой квартиры, с учётом всех плюшек, видовых характеристик и 25 минут до центра ночью по зелёной волне: 102к долл. США (при условии что в ней не более 34 квадратов).
Уже примерно 1500 метр в однушке, 1400 в двушке. В трешках 1300. Полет нормальный.
Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.
Я не верю, что кто-то в здравом уме отдаст прекрасную однушку в утепленном новострое, в 25 минутах езды на авто до центра (без пробок) и в 10 минутах пешком от метро, в зеленом районе столицы самой большой страны Европы за несчастные 1500/метр вонючих дешевеющих с каждым днем доларов. ### Сама велика країна в Європі це Данія (з Гренландією), МБА, йопта.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Думаю что Тетрис, такие же видовые и с авторским ремонтом как в Эврике, в самое ближайшее время вырастет до 20куе за метр. Цена метра в Тетрисе = 1 месячной зп яркого представителя креативного класса. Для которого Тетрис и строился.
freeze написав:Про отопление, успехи реформ и удачу. Сейчас посмотрел на сайте ОСМД счет за отопление у меня, выставляют по 25-ым числам, то есть с 25 ноября по 25 декабря.
Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику. По сравнению с прошлым годом тариф снизился на 31 процент, плюс удивительный теплый декабрь, я на кухне и в своей комнате еще ни разу в этом году не включал отопление. Декабрь 2018 года - счет 2471 грн Декабрь 2019 года - счет 789 грн
По домовому счетчику. Ноябрь 2018 - 1340 Ноябрь 2019 - 1505 Сейчас коснуться батарей невозможно, наверное хотят надбавку к зарплате.
Видите как в жизни много несправедливостей, у одних квартирный счетчик, у других домовой, а результаты совсем разные. Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе. Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/