Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:30



airmax78 написав: Vlad442 написав: Унуноктий написав: Что нового по Эврика? Что нового по Эврика?

Уже примерно 1500 метр в однушке, 1400 в двушке. В трешках 1300.

Полет нормальный. Уже примерно 1500 метр в однушке, 1400 в двушке. В трешках 1300.Полет нормальный.

Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной. Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.



Я не верю, что кто-то в здравом уме отдаст прекрасную однушку в утепленном новострое, в 25 минутах езды на авто до центра (без пробок) и в 10 минутах пешком от метро, в зеленом районе столицы самой большой страны Европы за несчастные 1500/метр вонючих дешевеющих с каждым днем доларов.

###

Сама велика країна в Європі це Данія (з Гренландією), МБА, йопта. quote="4826934:investorkiev"Я не верю, что кто-то в здравом уме отдаст прекрасную однушку в утепленном новострое, в 25 минутах езды на авто до центра (без пробок) и в 10 минутах пешком от метро, в зеленом районе столицы самой большой страны Европы за несчастные 1500/метр вонючих дешевеющих с каждым днем доларов.###Сама велика країна в Європі це Данія (з Гренландією), МБА, йопта.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/