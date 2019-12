Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:44

airmax78 написав: Думаю что Тетрис, такие же видовые и с авторским ремонтом как в Эврике, в самое ближайшее время вырастет до 20куе за метр. Цена метра в Тетрисе = 1 месячной зп яркого представителя креативного класса. Для которого Тетрис и строился. Думаю что Тетрис, такие же видовые и с авторским ремонтом как в Эврике, в самое ближайшее время вырастет до 20куе за метр. Цена метра в Тетрисе = 1 месячной зп яркого представителя креативного класса. Для которого Тетрис и строился.



все течет, все меняется, на пороге уже 2020й год, лишь только эйрмакс, как и 7 лет назад, продолжает все так же натягивать сову личного понимания мира на каждый попадающийся ему под руку глобус и все так же его попытки шутить вызывают лишь недоумение и чувство неловкости



зы: да шо вы все тетрис, да тетрис - вон в скайлайне за метр без ремонта 3,5 куе рядят



все течет, все меняется, на пороге уже 2020й год, лишь только эйрмакс, как и 7 лет назад, продолжает все так же натягивать сову личного понимания мира на каждый попадающийся ему под руку глобус и все так же его попытки шутить вызывают лишь недоумение и чувство неловкостизы: да шо вы все тетрис, да тетрис - вон в скайлайне за метр без ремонта 3,5 куе рядят

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.