Раз тут вже є сучасні штучки з електромобілями - значить є купа двохзонних лічильників - тобто народ вночі активно жере електрику - перуть , миють посуд , гріють підлоги і воду в бойлерах ...
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:10
Раз тут вже є сучасні штучки з електромобілями - значить є купа двохзонних лічильників - тобто народ вночі активно жере електрику - перуть , миють посуд , гріють підлоги і воду в бойлерах ...
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зелений це тренд:-)
Ви що не в курсі????
Я серйозно.
Правда зовсім не так як в цій квартирі:-)
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:30
Узнаю наших людей. Сделать себе розеточку по договоренности с электриком (шо я лох - кучу денех платить за официальное подключение?). Но законы физики не обманешь.
P.S. По правильному это делается так: получается согласование у УК. Заказывается проект нестандартного подключения. Поставщик э/э смотрит на баланс свободной мощности по дому. Если его нет - то давай до свидания "на городскую заправку или на работу". Если есть: платишь +/-120 ойро за каждый выделяемый тебе кВт, прокладываешь кабель, ставишь отдельный счетчик, пломбируешь, получаешь лицевой счет, заключаешь отдельный договор с поставщиком э/э и пользуешься. Тогда уже ОСМД тебя отключить не имеет права. Но стоит это, в общей сложности, ок 2куе за 1 м/м, при мощности подключения 5-8 кВт.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:33
Вы не следите за новостями трудоустройства ярчайших представителей креативного класса - поэтому не можете оценить юмора.
PS Журналисты-блоггеры-революционеры и бывшие депутаты ВРУ (в одном флаконе) - это ж креативный класс?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, васечкин порш кайен 2007 года на газу на эти 2куе за счетчик может кататься пока не рассыпется.
Смысл в этих зарядках? Нужно жить так, как диктует общество.
Нельзя жить в обществе и быть свободным от его влияния (с) В.И.Ленин
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