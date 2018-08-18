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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2622262326242625

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:10

  Mazay256 написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827014#p4827014
Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.

"Дыпилы пля" (с) ночной заряд ничего не перегружает. ;)


Ограничили бы по времени, с 12 ночи, например. Интересно, какие там токи?

Раз тут вже є сучасні штучки з електромобілями - значить є купа двохзонних лічильників - тобто народ вночі активно жере електрику - перуть , миють посуд , гріють підлоги і воду в бойлерах ...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав.

https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76
Я бы не купил. Особенно за 1865 за метр, но кинул в избранное, чтобы посмотреть до какой цены спустятся.

Так вот ты какой: "авторский ремонт"(с). Запишем в свой словарик риелтерских нецензурных терминов.
Зелений це тренд:-)
Ви що не в курсі????

Я серйозно.

Правда зовсім не так як в цій квартирі:-)

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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:30

  freeze написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827014#p4827014
Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.

"Дыпилы пля" (с) ночной заряд ничего не перегружает. ;)



Раз вызвало обсуждение - пошел сфоткал.
Не знаю правда чего подстанцию проектировали в 2003 году, дом попозднее построен, но может был какой-то значимый интервал от создания проекта втч инфраструктуры до начала строительства и сдачи всего в эксплуатацию. Но электромобилей действительно много понакупили.

Зображення

Узнаю наших людей. Сделать себе розеточку по договоренности с электриком (шо я лох - кучу денех платить за официальное подключение?). Но законы физики не обманешь.
P.S. По правильному это делается так: получается согласование у УК. Заказывается проект нестандартного подключения. Поставщик э/э смотрит на баланс свободной мощности по дому. Если его нет - то давай до свидания "на городскую заправку или на работу". Если есть: платишь +/-120 ойро за каждый выделяемый тебе кВт, прокладываешь кабель, ставишь отдельный счетчик, пломбируешь, получаешь лицевой счет, заключаешь отдельный договор с поставщиком э/э и пользуешься. Тогда уже ОСМД тебя отключить не имеет права. Но стоит это, в общей сложности, ок 2куе за 1 м/м, при мощности подключения 5-8 кВт.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:33

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Думаю что Тетрис, такие же видовые и с авторским ремонтом как в Эврике, в самое ближайшее время вырастет до 20куе за метр. Цена метра в Тетрисе = 1 месячной зп яркого представителя креативного класса. Для которого Тетрис и строился.


все течет, все меняется, на пороге уже 2020й год, лишь только эйрмакс, как и 7 лет назад, продолжает все так же натягивать сову личного понимания мира на каждый попадающийся ему под руку глобус и все так же его попытки шутить вызывают лишь недоумение и чувство неловкости :mrgreen:

зы: да шо вы все тетрис, да тетрис - вон в скайлайне за метр без ремонта 3,5 куе рядят

Зображення

Вы не следите за новостями трудоустройства ярчайших представителей креативного класса - поэтому не можете оценить юмора.
PS Журналисты-блоггеры-революционеры и бывшие депутаты ВРУ (в одном флаконе) - это ж креативный класс?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, васечкин порш кайен 2007 года на газу на эти 2куе за счетчик может кататься пока не рассыпется.

Смысл в этих зарядках? Нужно жить так, как диктует общество.

Нельзя жить в обществе и быть свободным от его влияния (с) В.И.Ленин
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