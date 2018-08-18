Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:30

freeze написав: _Mykola_ написав: flyman написав: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827014#p4827014

Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827014#p4827014Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.

"Дыпилы пля" (с) ночной заряд ничего не перегружает. "Дыпилы пля" (с) ночной заряд ничего не перегружает.





Раз вызвало обсуждение - пошел сфоткал.

Не знаю правда чего подстанцию проектировали в 2003 году, дом попозднее построен, но может был какой-то значимый интервал от создания проекта втч инфраструктуры до начала строительства и сдачи всего в эксплуатацию. Но электромобилей действительно много понакупили.



Раз вызвало обсуждение - пошел сфоткал.Не знаю правда чего подстанцию проектировали в 2003 году, дом попозднее построен, но может был какой-то значимый интервал от создания проекта втч инфраструктуры до начала строительства и сдачи всего в эксплуатацию. Но электромобилей действительно много понакупили.

Узнаю наших людей. Сделать себе розеточку по договоренности с электриком (шо я лох - кучу денех платить за официальное подключение?). Но законы физики не обманешь.P.S. По правильному это делается так: получается согласование у УК. Заказывается проект нестандартного подключения. Поставщик э/э смотрит на баланс свободной мощности по дому. Если его нет - то давай до свидания "на городскую заправку или на работу". Если есть: платишь +/-120 ойро за каждый выделяемый тебе кВт, прокладываешь кабель, ставишь отдельный счетчик, пломбируешь, получаешь лицевой счет, заключаешь отдельный договор с поставщиком э/э и пользуешься. Тогда уже ОСМД тебя отключить не имеет права. Но стоит это, в общей сложности, ок 2куе за 1 м/м, при мощности подключения 5-8 кВт.