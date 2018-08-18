Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827014#p4827014 Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.
"Дыпилы пля" (с) ночной заряд ничего не перегружает.
Раз вызвало обсуждение - пошел сфоткал. Не знаю правда чего подстанцию проектировали в 2003 году, дом попозднее построен, но может был какой-то значимый интервал от создания проекта втч инфраструктуры до начала строительства и сдачи всего в эксплуатацию. Но электромобилей действительно много понакупили.
Узнаю наших людей. Сделать себе розеточку по договоренности с электриком (шо я лох - кучу денех платить за официальное подключение?). Но законы физики не обманешь. P.S. По правильному это делается так: получается согласование у УК. Заказывается проект нестандартного подключения. Поставщик э/э смотрит на баланс свободной мощности по дому. Если его нет - то давай до свидания "на городскую заправку или на работу". Если есть: платишь +/-120 ойро за каждый выделяемый тебе кВт, прокладываешь кабель, ставишь отдельный счетчик, пломбируешь, получаешь лицевой счет, заключаешь отдельный договор с поставщиком э/э и пользуешься. Тогда уже ОСМД тебя отключить не имеет права. Но стоит это, в общей сложности, ок 2куе за 1 м/м, при мощности подключения 5-8 кВт.
airmax78 написав:Думаю что Тетрис, такие же видовые и с авторским ремонтом как в Эврике, в самое ближайшее время вырастет до 20куе за метр. Цена метра в Тетрисе = 1 месячной зп яркого представителя креативного класса. Для которого Тетрис и строился.
все течет, все меняется, на пороге уже 2020й год, лишь только эйрмакс, как и 7 лет назад, продолжает все так же натягивать сову личного понимания мира на каждый попадающийся ему под руку глобус и все так же его попытки шутить вызывают лишь недоумение и чувство неловкости
зы: да шо вы все тетрис, да тетрис - вон в скайлайне за метр без ремонта 3,5 куе рядят
Вы не следите за новостями трудоустройства ярчайших представителей креативного класса - поэтому не можете оценить юмора. PS Журналисты-блоггеры-революционеры и бывшие депутаты ВРУ (в одном флаконе) - это ж креативный класс?
Влад, в этой квартире чтото не то с кухней-слишком маленькая.
Может быть что в этой квартире 33 или 34 метра, а недостающие метры добавили за счет присоединения балкона и посчитали его с коэф. 1:1?
Если эта квартира на самом деле по документам 34 кв.м, то тогда цена обьяснима: 2куе/метр.
Иначе, учитывая ремонт - как то дешево. Да, ремонт безвкусный, но люди напряглись и переделали стандартный Оркадовский ремонт, вложили бабулеты, и не понятно чего так дешево выставили? Может срочная продажа? Или всетаки там всего 34 кв.м?
Планировка 1В-2 с площадью 36,4 метра. https://arkada.ua/ua/2/5/19275/19277/19311/ Вынесли кухню на балкон (вынеся подоконный блок и порожек - незаконная перепланировка с выносом части несущей стены), на месте кухни поставили диванчик, снесли не несущий простенок в коридор, что много площади не добавило - вентканал остался. Аркадовские планировки не идеальны, но в них можно жить. Люди, пытаясь колхозить, делают хуже. Теперь квартира без балкона и с входной дверью в столовую.
Влад, в этой квартире чтото не то с кухней-слишком маленькая.
Может быть что в этой квартире 33 или 34 метра, а недостающие метры добавили за счет присоединения балкона и посчитали его с коэф. 1:1?
Если эта квартира на самом деле по документам 34 кв.м, то тогда цена обьяснима: 2куе/метр.
Иначе, учитывая ремонт - как то дешево. Да, ремонт безвкусный, но люди напряглись и переделали стандартный Оркадовский ремонт, вложили бабулеты, и не понятно чего так дешево выставили? Может срочная продажа? Или всетаки там всего 34 кв.м?
Планировка 1В-2 с площадью 36,4 метра. https://arkada.ua/ua/2/5/19275/19277/19311/ Вынесли кухню на балкон (вынеся подоконный блок и порожек - незаконная перепланировка с выносом части несущей стены), на месте кухни поставили диванчик, снесли не несущий простенок в коридор, что много площади не добавило - вентканал остался. Аркадовские планировки не идеальны, но в них можно жить. Люди, пытаясь колхозить, делают хуже. Теперь квартира без балкона и с входной дверью в столовую.
это хрестоматийный вариант как колхозный спекуль делает "ексключзивную перепланировку с дизайнерским ремонтом" для колхозных же покупателей
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Тебе же Трибека сказал: заходи на все + заемные. Эта пирамида на самом старте - тебе повезло, что нашел ее. Мешкать нельзя - потом жалеть будешь. Берешь в Швыдкогроши и Манивео и инвестируешь в B2B. Разницу в % - в карман. Глупо не воспользоваться такой возможностью.
Frant написав:Бойлери-шмойлери, "теплі" підлоги, пральні машини - вночі нічого не працює((((
Вообще существуют такие девайсы называются Реле приоритета нагрузок, вполне себе решают эту проблему, я уже не говорю, о банальной аналитике потребления хотя бы раз в час, за неделю-две составляется такой себе усредненный график по дням недели, который колебается в пределах 5-20%... , в этих "окнах" делай что хочешь.