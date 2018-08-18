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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:53

Долярчик
Це називається - "і хочеться - і колеться"... Ніхто нічого толкового не скаже . Піраміда вигідна на першому етапі - але коли він закінчується - ніхто не знає ...
Он Запорізький варіант більш простий :
https://actual.today/zaderzhan-organiza ... porozhcev/
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:57

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
... виклав свої скріни, як доказ!

Тебе же Трибека сказал: заходи на все + заемные. Эта пирамида на самом старте - тебе повезло, что нашел ее. Мешкать нельзя - потом жалеть будешь. Берешь в Швыдкогроши и Манивео и инвестируешь в B2B. Разницу в % - в карман. Глупо не воспользоваться такой возможностью.


Долярчик, каждому дается шанс в жизни, не каждый им воспользуется.

Возможно В2В золото - это именно ваш шанс. Но помните: чем больше вложите, тем больше получите, это же очевидно. Возможно имеет смысл получить кредит под залог свежепостроенной квартиры? По-быстрому его погасите с процентов за 6 месяцев, потом еще 3-4 месяца- и купите вторую квартиру для лендлордства, а это уже новый уровень жизни: когда не ты работаешь на кого-то, а кто-то работает на тебя.

Но окно возможностей не весное. ДумайТе!
investorkiev
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