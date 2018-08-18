Це називається - "і хочеться - і колеться"... Ніхто нічого толкового не скаже . Піраміда вигідна на першому етапі - але коли він закінчується - ніхто не знає ...
Он Запорізький варіант більш простий :
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:53
Долярчик
Це називається - "і хочеться - і колеться"... Ніхто нічого толкового не скаже . Піраміда вигідна на першому етапі - але коли він закінчується - ніхто не знає ...
Он Запорізький варіант більш простий :
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:57
Долярчик, каждому дается шанс в жизни, не каждый им воспользуется.
Возможно В2В золото - это именно ваш шанс. Но помните: чем больше вложите, тем больше получите, это же очевидно. Возможно имеет смысл получить кредит под залог свежепостроенной квартиры? По-быстрому его погасите с процентов за 6 месяцев, потом еще 3-4 месяца- и купите вторую квартиру для лендлордства, а это уже новый уровень жизни: когда не ты работаешь на кого-то, а кто-то работает на тебя.
Но окно возможностей не весное. ДумайТе!
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