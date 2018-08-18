Puente написав:_Mykola_ написав:
Вообще существуют такие девайсы называются Реле приоритета нагрузок, вполне себе решают эту проблему, я уже не говорю, о банальной аналитике потребления хотя бы раз в час, за неделю-две составляется такой себе усредненный график по дням недели, который колебается в пределах 5-20%... , в этих "окнах" делай что хочешь.
Но ПОДУМАТЬ, это всегда сложно.
Нє - вибрати період , коли нагрузка в конкретномі місці мінімальна - можна ... Але і далі що ? Ну витримає мережа нагрузку . Тим більше всі мережі реально розраховуються ( якщо все правильно роблять ) на пікові нагрузки . А оплачуватиме це задоволення хто ? Лічильники на "розетку" ? Та не будуть у нас з цим заморочуватися - закриють можливості - і все .
Я же написал, как это делается по-правильному. Проблема только в том, что если это делать "по-правильному", то в доме у Фризе можно будет электрифицировать максимум 10-15 машиномест, после чего Одессаоблэнерго начнет всех футболить.