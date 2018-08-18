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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:24

  Puente написав:
  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Бойлери-шмойлери, "теплі" підлоги, пральні машини - вночі нічого не працює(((( :mrgreen:

Вообще существуют такие девайсы называются Реле приоритета нагрузок, вполне себе решают эту проблему, я уже не говорю, о банальной аналитике потребления хотя бы раз в час, за неделю-две составляется такой себе усредненный график по дням недели, который колебается в пределах 5-20%... , в этих "окнах" делай что хочешь. ;)

Но ПОДУМАТЬ, это всегда сложно. :roll:


Нє - вибрати період , коли нагрузка в конкретномі місці мінімальна - можна ... Але і далі що ? Ну витримає мережа нагрузку . Тим більше всі мережі реально розраховуються ( якщо все правильно роблять ) на пікові нагрузки . А оплачуватиме це задоволення хто ? Лічильники на "розетку" ? Та не будуть у нас з цим заморочуватися - закриють можливості - і все .

Я же написал, как это делается по-правильному. Проблема только в том, что если это делать "по-правильному", то в доме у Фризе можно будет электрифицировать максимум 10-15 машиномест, после чего Одессаоблэнерго начнет всех футболить.
airmax78
 
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