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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:24
Puente написав:
Нє - вибрати період , коли нагрузка в конкретномі місці мінімальна - можна ... Але і далі що ? Ну витримає мережа нагрузку . Тим більше всі мережі реально розраховуються ( якщо все правильно роблять ) на пікові нагрузки . А оплачуватиме це задоволення хто ? Лічильники на "розетку" ? Та не будуть у нас з цим заморочуватися - закриють можливості - і все .
Я же написал, как это делается по-правильному. Проблема только в том, что если это делать "по-правильному", то в доме у Фризе можно будет электрифицировать максимум 10-15 машиномест, после чего Одессаоблэнерго начнет всех футболить.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:46
airmax78 написав:
в доме у Фризе можно будет электрифицировать максимум 10-15 машиномест, после чего Одессаоблэнерго начнет всех футболить.
так те кто раздуплятся первыми смогут впоследствии иметь "маленький гешефт" продавая эл-во страждущим владельцам электричек)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:53
Прохожий написав: airmax78 написав:
в доме у Фризе можно будет электрифицировать максимум 10-15 машиномест, после чего Одессаоблэнерго начнет всех футболить.
так те кто раздуплятся первыми смогут впоследствии иметь "маленький гешефт" продавая эл-во страждущим владельцам электричек)
Так, к сожалению, и будет + будут конфликты. Оно сейчас никому не надо (только если бесплатно), а наступит день Ч и начнется: почему у него есть, а у меня нет? В давно сданных домах, боюсь, дойдет до "членовредительства". В новых - у меня железный аргумент: я на таких условиях покупал машиноместо у Застройщика (в идеале, конечно, прописывать это в договоре).
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:07
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
в доме у Фризе можно будет электрифицировать максимум 10-15 машиномест, после чего Одессаоблэнерго начнет всех футболить.
так те кто раздуплятся первыми смогут впоследствии иметь "маленький гешефт" продавая эл-во страждущим владельцам электричек)
Так, к сожалению, и будет + будут конфликты. Оно сейчас никому не надо (только если бесплатно), а наступит день Ч и начнется: почему у него есть, а у меня нет? В давно сданных домах, боюсь, дойдет до "членовредительства". В новых - у меня железный аргумент: я на таких условиях покупал машиноместо у Застройщика (в идеале, конечно, прописывать это в договоре).
как правило розетки в паркингах для обслуживания типа включить переноску или что еще но никак не для зарядки электричек
в данном приведенном случае жильцы увидели халяву и решили ее попробовать на вкус но не тут то было, и это правильно
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:25
Прохожий написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
так те кто раздуплятся первыми смогут впоследствии иметь "маленький гешефт" продавая эл-во страждущим владельцам электричек)
Так, к сожалению, и будет + будут конфликты. Оно сейчас никому не надо (только если бесплатно), а наступит день Ч и начнется: почему у него есть, а у меня нет? В давно сданных домах, боюсь, дойдет до "членовредительства". В новых - у меня железный аргумент: я на таких условиях покупал машиноместо у Застройщика (в идеале, конечно, прописывать это в договоре).
как правило розетки в паркингах для обслуживания типа включить переноску или что еще но никак не для зарядки электричек
в данном приведенном случае жильцы увидели халяву и решили ее попробовать на вкус но не тут то было, и это правильно
Стандартные розетки - конечно просто для удобства. Для зарядки тянется отдельный кабель, выдерживающий соответствующую нагрузку, непосредственно от щитовой паркинга (если она в паркинге есть) или от щитовой дома. У меня три электрика работали с 9 утра до 22 вечера пока все сделали. И это мне повезло, что уже были лотки под потолком паркинга и в них было место + было место в кабель-канале между этажами паркинга и к самому кабель-каналу все еще был доступ (сейчас его уже закладывают). Если бы этого не было - все бы затянулось на несколько дней и бюджет мероприятия, наверное бы, удвоился.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:26
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
в доме у Фризе можно будет электрифицировать максимум 10-15 машиномест, после чего Одессаоблэнерго начнет всех футболить.
так те кто раздуплятся первыми смогут впоследствии иметь "маленький гешефт" продавая эл-во страждущим владельцам электричек)
Так, к сожалению, и будет + будут конфликты. Оно сейчас никому не надо (только если бесплатно), а наступит день Ч и начнется: почему у него есть, а у меня нет? В давно сданных домах, боюсь, дойдет до "членовредительства". В новых - у меня железный аргумент: я на таких условиях покупал машиноместо у Застройщика (в идеале, конечно, прописывать это в договоре).
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:28
Первый написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
так те кто раздуплятся первыми смогут впоследствии иметь "маленький гешефт" продавая эл-во страждущим владельцам электричек)
Так, к сожалению, и будет + будут конфликты. Оно сейчас никому не надо (только если бесплатно), а наступит день Ч и начнется: почему у него есть, а у меня нет? В давно сданных домах, боюсь, дойдет до "членовредительства". В новых - у меня железный аргумент: я на таких условиях покупал машиноместо у Застройщика (в идеале, конечно, прописывать это в договоре).
Нет паркоместа - нет членовредительства.
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"Заряжайте на городских зарядных станциях или на работе"(с)
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:40
airmax78 написав:
"Заряжайте на городских зарядных станциях или на работе"(с)
Пора бидло-їліту разом з населенням пересаджувати на велосипеди! Як в Швеції! некуй дарма бензин палити і автокорки облаштовувати посеред білого дня!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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