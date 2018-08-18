Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:в доме у Фризе можно будет электрифицировать максимум 10-15 машиномест, после чего Одессаоблэнерго начнет всех футболить.
так те кто раздуплятся первыми смогут впоследствии иметь "маленький гешефт" продавая эл-во страждущим владельцам электричек)
Так, к сожалению, и будет + будут конфликты. Оно сейчас никому не надо (только если бесплатно), а наступит день Ч и начнется: почему у него есть, а у меня нет? В давно сданных домах, боюсь, дойдет до "членовредительства". В новых - у меня железный аргумент: я на таких условиях покупал машиноместо у Застройщика (в идеале, конечно, прописывать это в договоре).
airmax78 написав:в доме у Фризе можно будет электрифицировать максимум 10-15 машиномест, после чего Одессаоблэнерго начнет всех футболить.
так те кто раздуплятся первыми смогут впоследствии иметь "маленький гешефт" продавая эл-во страждущим владельцам электричек)
Так, к сожалению, и будет + будут конфликты. Оно сейчас никому не надо (только если бесплатно), а наступит день Ч и начнется: почему у него есть, а у меня нет? В давно сданных домах, боюсь, дойдет до "членовредительства". В новых - у меня железный аргумент: я на таких условиях покупал машиноместо у Застройщика (в идеале, конечно, прописывать это в договоре).
как правило розетки в паркингах для обслуживания типа включить переноску или что еще но никак не для зарядки электричек в данном приведенном случае жильцы увидели халяву и решили ее попробовать на вкус но не тут то было, и это правильно
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Прохожий написав:так те кто раздуплятся первыми смогут впоследствии иметь "маленький гешефт" продавая эл-во страждущим владельцам электричек)
Так, к сожалению, и будет + будут конфликты. Оно сейчас никому не надо (только если бесплатно), а наступит день Ч и начнется: почему у него есть, а у меня нет? В давно сданных домах, боюсь, дойдет до "членовредительства". В новых - у меня железный аргумент: я на таких условиях покупал машиноместо у Застройщика (в идеале, конечно, прописывать это в договоре).
как правило розетки в паркингах для обслуживания типа включить переноску или что еще но никак не для зарядки электричек в данном приведенном случае жильцы увидели халяву и решили ее попробовать на вкус но не тут то было, и это правильно
Стандартные розетки - конечно просто для удобства. Для зарядки тянется отдельный кабель, выдерживающий соответствующую нагрузку, непосредственно от щитовой паркинга (если она в паркинге есть) или от щитовой дома. У меня три электрика работали с 9 утра до 22 вечера пока все сделали. И это мне повезло, что уже были лотки под потолком паркинга и в них было место + было место в кабель-канале между этажами паркинга и к самому кабель-каналу все еще был доступ (сейчас его уже закладывают). Если бы этого не было - все бы затянулось на несколько дней и бюджет мероприятия, наверное бы, удвоился.
airmax78 написав:в доме у Фризе можно будет электрифицировать максимум 10-15 машиномест, после чего Одессаоблэнерго начнет всех футболить.
так те кто раздуплятся первыми смогут впоследствии иметь "маленький гешефт" продавая эл-во страждущим владельцам электричек)
Так, к сожалению, и будет + будут конфликты. Оно сейчас никому не надо (только если бесплатно), а наступит день Ч и начнется: почему у него есть, а у меня нет? В давно сданных домах, боюсь, дойдет до "членовредительства". В новых - у меня железный аргумент: я на таких условиях покупал машиноместо у Застройщика (в идеале, конечно, прописывать это в договоре).
Прохожий написав:так те кто раздуплятся первыми смогут впоследствии иметь "маленький гешефт" продавая эл-во страждущим владельцам электричек)
Так, к сожалению, и будет + будут конфликты. Оно сейчас никому не надо (только если бесплатно), а наступит день Ч и начнется: почему у него есть, а у меня нет? В давно сданных домах, боюсь, дойдет до "членовредительства". В новых - у меня железный аргумент: я на таких условиях покупал машиноместо у Застройщика (в идеале, конечно, прописывать это в договоре).
Нет паркоместа - нет членовредительства.
Всім процвітання!
"Заряжайте на городских зарядных станциях или на работе"(с)