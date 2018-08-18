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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2624262526262627

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

SAGA Development↓

27.12.2019 13:34

Доброго дня! Діапазон цін на квартири в житловому комплексі Franklin Concept House стартує від 39536 до 54593 грн за метр квадратний. Переглянути планування квартир можете на нашому сайті ￼


#РОКЕТА
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:03

  airmax78 написав:SAGA Development↓

27.12.2019 13:34

Доброго дня! Діапазон цін на квартири в житловому комплексі Franklin Concept House стартує від 39536 до 54593 грн за метр квадратний. Переглянути планування квартир можете на нашому сайті ￼


#РОКЕТА

И когда реально можно будет заселиться в эту прэлэсть? В 2030? Это не Рокета, это космолет дальнего плавания, пассажирам впору анабиозные капсулы использовать..
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Стадия: рендеры. Цена стартует, СТАРТУЕТ с 2.3 куе за квадрат.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:06

q :| uote="4828174:Puente
  Mazay256 написав:
  _Mykolкa_ написав:
  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827014#p4827014
Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.

"Дыпилы пля" (с) ночной заряд ничего не перегружает. ;)


Ограничили бы по времени, с 12 ночи, например. Интересно, какие там токи?

Раз тут вже є сучасні штучки з електромобілями - значить є купа двохзонних лічильників - тобто народ вночі активно жере електрику - перуть , миють посуд , гріють підлоги і воду в бойлерах ...


####
Там фішка, що більше договірної потужності не качнеш, лічильник вирубає на годину е.е. Так що не все однозначно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:29

  airmax78 написав:Стадия: рендеры. Цена стартует, СТАРТУЕТ с 2.3 куе за квадрат.

[i]"Franklin Concept House стартує від 39536 до 54593 грн за метр квадратний.[/i""
Макс, вы реально финансист?
39536/24=1637уе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:37

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Стадия: рендеры. Цена стартует, СТАРТУЕТ с 2.3 куе за квадрат.

[i]"Franklin Concept House стартує від 39536 до 54593 грн за метр квадратний.[/i""
Макс, вы реально финансист?
39536/24=1637уе...

Ну Вы же знаете Сагу. 39536 - это цена за 3К на 3м этаже. Что-то более-менее ликвидное с видом - будет максимально близко к 54593.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:48

"В центрi столицi ми створюємо перший в Києвi п’ятизiрковий будинок. Цей дiм призначений для людей, якi вимагають найкращого для себе та своїх близьких. Для тих, хто обирає ритм київського сiтi з затишком iсторичного центру. Для тих, хто цiнує безпеку, приватнiсть та надiйнiсть. Для тих, хто не женеться за мiнливою модою, вiдшукавши власний елегантний стиль."
19 этажей. 10 квартир на этаже. 2 лифта. Незамысловатая архитектура. И ценник как еще недавно у готового Тетриса. Че-то мне уже Сага не очень нравится.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:00

  airmax78 написав:"В центрi столицi ми створюємо перший в Києвi п’ятизiрковий будинок. Цей дiм призначений для людей, якi вимагають найкращого для себе та своїх близьких. Для тих, хто обирає ритм київського сiтi з затишком iсторичного центру. Для тих, хто цiнує безпеку, приватнiсть та надiйнiсть. Для тих, хто не женеться за мiнливою модою, вiдшукавши власний елегантний стиль."
19 этажей. 10 квартир на этаже. 2 лифта. Незамысловатая архитектура. И ценник как еще недавно у готового Тетриса. Че-то мне уже Сага не очень нравится.
Зображення

Похоже на НДІ часів совка.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:21

  Mazay256 написав:Интересно, какие там токи?

95% домашних зарядок электромобилей имеют максимальный ток 16А, т.е. 3.5квт/ч
Многие зарядки имеют регулировку по току. Я свою заряжаю обычно 6А. На утро всегда заряжена.
Тем в ЖК можно поступить так: на розетку ставится автомат 6А (у хозяина паркоместа нет к нему доступа), и пускай заряжает свой электромобиль этим током. (если выставит на заряднике больше, выбьет автомат, повторное включение за оплату). За 8 часов зарядит на ~10квт, этого хватит на 35км зимой и 60км летом. Надо больше? Изволь на платную зарядку. Или стой заряжай подольше.
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