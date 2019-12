Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:06

uote="4828174:Puente

Mazay256 написав: _Mykolкa_ написав: flyman написав: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827014#p4827014

Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827014#p4827014Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.

"Дыпилы пля" (с) ночной заряд ничего не перегружает. "Дыпилы пля" (с) ночной заряд ничего не перегружает.



Ограничили бы по времени, с 12 ночи, например. Интересно, какие там токи? Ограничили бы по времени, с 12 ночи, например. Интересно, какие там токи?

Раз тут вже є сучасні штучки з електромобілями - значить є купа двохзонних лічильників - тобто народ вночі активно жере електрику - перуть , миють посуд , гріють підлоги і воду в бойлерах ...





####

Там фішка, що більше договірної потужності не качнеш, лічильник вирубає на годину е.е. Так що не все однозначно. uote="4828174:PuenteРаз тут вже є сучасні штучки з електромобілями - значить є купа двохзонних лічильників - тобто народ вночі активно жере електрику - перуть , миють посуд , гріють підлоги і воду в бойлерах ...####Там фішка, що більше договірної потужності не качнеш, лічильник вирубає на годину е.е. Так що не все однозначно.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/