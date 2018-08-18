SAGA Development↓
27.12.2019 13:34
Доброго дня! Діапазон цін на квартири в житловому комплексі Franklin Concept House стартує від 39536 до 54593 грн за метр квадратний. Переглянути планування квартир можете на нашому сайті ￼
#РОКЕТА
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
SAGA Development↓
27.12.2019 13:34
Доброго дня! Діапазон цін на квартири в житловому комплексі Franklin Concept House стартує від 39536 до 54593 грн за метр квадратний. Переглянути планування квартир можете на нашому сайті ￼
#РОКЕТА
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:03
И когда реально можно будет заселиться в эту прэлэсть? В 2030? Это не Рокета, это космолет дальнего плавания, пассажирам впору анабиозные капсулы использовать..
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стадия: рендеры. Цена стартует, СТАРТУЕТ с 2.3 куе за квадрат.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:06
q uote="4828174:Puente
Раз тут вже є сучасні штучки з електромобілями - значить є купа двохзонних лічильників - тобто народ вночі активно жере електрику - перуть , миють посуд , гріють підлоги і воду в бойлерах ...
####
Там фішка, що більше договірної потужності не качнеш, лічильник вирубає на годину е.е. Так що не все однозначно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:29
[i]"Franklin Concept House стартує від 39536 до 54593 грн за метр квадратний.[/i""
Макс, вы реально финансист?
39536/24=1637уе...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:37
Ну Вы же знаете Сагу. 39536 - это цена за 3К на 3м этаже. Что-то более-менее ликвидное с видом - будет максимально близко к 54593.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:48
"В центрi столицi ми створюємо перший в Києвi п’ятизiрковий будинок. Цей дiм призначений для людей, якi вимагають найкращого для себе та своїх близьких. Для тих, хто обирає ритм київського сiтi з затишком iсторичного центру. Для тих, хто цiнує безпеку, приватнiсть та надiйнiсть. Для тих, хто не женеться за мiнливою модою, вiдшукавши власний елегантний стиль."
19 этажей. 10 квартир на этаже. 2 лифта. Незамысловатая архитектура. И ценник как еще недавно у готового Тетриса. Че-то мне уже Сага не очень нравится.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:00
Похоже на НДІ часів совка.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:21
95% домашних зарядок электромобилей имеют максимальный ток 16А, т.е. 3.5квт/ч
Многие зарядки имеют регулировку по току. Я свою заряжаю обычно 6А. На утро всегда заряжена.
Тем в ЖК можно поступить так: на розетку ставится автомат 6А (у хозяина паркоместа нет к нему доступа), и пускай заряжает свой электромобиль этим током. (если выставит на заряднике больше, выбьет автомат, повторное включение за оплату). За 8 часов зарядит на ~10квт, этого хватит на 35км зимой и 60км летом. Надо больше? Изволь на платную зарядку. Или стой заряжай подольше.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так что, только я завтра доллары сдавать собрался?
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