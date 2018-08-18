viewtopic.php?p=4827660#p4827660
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:38
Оленизм
viewtopic.php?p=4827660#p4827660
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:40
Я покупають!
П.С.
Побачим, хто нелох.
П.П.С.
А що з долярчиком?
Пропав хлоп.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 гру, 2019 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:40
Срібні ложки і келихи!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Странно, что ракетчики еще не принесли, или я просто не видел -
https://news.finance.ua/ru/news/-/462781/dengi-kazhdomu-v-sluge-naroda-rasskazali-kak-hotyat-platit-za-zemlyu
"Народные депутаты от “Слуги народа” зарегистрировали законопроект, которые предлагает денежную компенсацию за отказ от права каждого украинца на землю."
Неприятное можно не читать
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