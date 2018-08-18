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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2625262626272628

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:38

Оленизм

Извечный алений туземун. Хоть пешком но до . Ктобы мог подумать сколько правды в этих знакомых предновогодних картинках
Зображення
Merry Christmas & Happy New year !

viewtopic.php?p=4827660#p4827660
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:40

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:так что, только я завтра доллары сдавать собрался?


Какой же ты храбрый! Молодец! Таким и должен быть мужчина, не то что куча маменькиных сынков, боящихся принять решение и нести ответственность!

Вау!!

Я покупають!
П.С.
Побачим, хто нелох.

П.П.С.
А що з долярчиком?
Пропав хлоп.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 гру, 2019 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:40

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:
  Унуноктий написав:Так что скажите? Стоит доллар сливать завтра?

Только если в серебро. Завтра, возможно, еще можно будет купить перед длинными выходными.

В монетах, слитках или беспоставочное? Что брать?

Срібні ложки і келихи!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Странно, что ракетчики еще не принесли, или я просто не видел -
https://news.finance.ua/ru/news/-/462781/dengi-kazhdomu-v-sluge-naroda-rasskazali-kak-hotyat-platit-za-zemlyu
"Народные депутаты от “Слуги народа” зарегистрировали законопроект, которые предлагает денежную компенсацию за отказ от права каждого украинца на землю."

Неприятное можно не читать :mrgreen:
vano80
 
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