Какой же ты храбрый! Молодец! Таким и должен быть мужчина, не то что куча маменькиных сынков, боящихся принять решение и нести ответственность!
Вау!!
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:35
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:38
Оленизм
viewtopic.php?p=4827660#p4827660
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:40
Я покупають!
П.С.
Побачим, хто нелох.
П.П.С.
А що з долярчиком?
Пропав хлоп.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 гру, 2019 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:40
Срібні ложки і келихи!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Странно, что ракетчики еще не принесли, или я просто не видел -
https://news.finance.ua/ru/news/-/462781/dengi-kazhdomu-v-sluge-naroda-rasskazali-kak-hotyat-platit-za-zemlyu
"Народные депутаты от “Слуги народа” зарегистрировали законопроект, которые предлагает денежную компенсацию за отказ от права каждого украинца на землю."
Неприятное можно не читать
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:17
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Комрады, у кого есть инфа: свечку Фундуклевского будет кто-то достраивать? Может Укрбуд? Где Эгоист? Очень нужен инсайд. Свечка Фундуклевского похожа на рокету на старте - ее должны достроить.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это круче Юлиной тысячи
Пока выглядит как троллинг группы Коломойского в адрес кабмина и минфина.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:52
Не понял - вроде ж как ее силами ОСББ еще пару лет назад достроили и уже живут? Или я чтото путаю?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:54
Достроили дом-стену, который почти готов был. А свечка стоит с на 3/4 выстроенной коробкой.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 27 гру, 2019 23:57, всього редагувалось 1 раз.
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