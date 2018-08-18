Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 гру, 2019 04:19
По состоянию на 1 ноября численность населения в Киеве составила 2 964 101 человек. В течение января-октября 2019 года население увеличилось на 13 282 человека.
https://bigkiev.com.ua/nazvany-samye-na ... ony-kieva/
Едут едут понаехи! Сколько их неофициально - даже подумать страшно
investorkiev
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Додано: Суб 28 гру, 2019 08:25
investorkiev написав:
По состоянию на 1 ноября численность населения в Киеве составила 2 964 101 человек. В течение января-октября 2019 года население увеличилось на 13 282 человека.
https://bigkiev.com.ua/nazvany-samye-na ... ony-kieva/
Едут едут понаехи! Сколько их неофициально - даже подумать страшно
Эту инфу должен верифицировать Зед. А пока - это просто неподтвержденные цифры.
airmax78
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Додано: Суб 28 гру, 2019 09:18
investorkiev написав:
По состоянию на 1 ноября численность населения в Киеве составила 2 964 101 человек. В течение января-октября 2019 года население увеличилось на 13 282 человека.
https://bigkiev.com.ua/nazvany-samye-na ... ony-kieva/
Едут едут понаехи! Сколько их неофициально - даже подумать страшно
Лучше посмотри как вымирают коренные.
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Унуноктий
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