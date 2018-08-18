Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:"В центрi столицi ми створюємо перший в Києвi п’ятизiрковий будинок. Цей дiм призначений для людей, якi вимагають найкращого для себе та своїх близьких. Для тих, хто обирає ритм київського сiтi з затишком iсторичного центру. Для тих, хто цiнує безпеку, приватнiсть та надiйнiсть. Для тих, хто не женеться за мiнливою модою, вiдшукавши власний елегантний стиль." 19 этажей. 10 квартир на этаже. 2 лифта. Незамысловатая архитектура. И ценник как еще недавно у готового Тетриса. Че-то мне уже Сага не очень нравится.
Шок. Повітря над котловани по 2300...
Жилой комплекс находится на ул. Гончара, 69. Чтобы добраться пешком до площади Победы, понадобится всего 5 минут....