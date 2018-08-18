Едут едут понаехи! Сколько их неофициально - даже подумать страшно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 гру, 2019 04:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По состоянию на 1 ноября численность населения в Киеве составила 2 964 101 человек. В течение января-октября 2019 года население увеличилось на 13 282 человека.
Едут едут понаехи! Сколько их неофициально - даже подумать страшно
Додано: Суб 28 гру, 2019 08:25
Эту инфу должен верифицировать Зед. А пока - это просто неподтвержденные цифры.
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шок. Повітря над котловани по 2300...
Жилой комплекс находится на ул. Гончара, 69. Чтобы добраться пешком до площади Победы, понадобится всего 5 минут....
Зи. Сага зовсім плоха. Чикагу так і не допиляла.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:09
взяв нікому не потрібних $200 х 24.6
Уня, а ти по чьом і кіко?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А я думаю что в 2020 как раз будет легче. То что сейчас продают на котлованах, к тому времени хоть какой-то внешний вид начнет обретать... Главное что бы к тому времени что-то осталось в продаже)
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Алень
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Укргазе можно купить по 24.0, но мне кажется этот подскок - это легкий загончик.
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:14
Кто на КРЖН похож на АТБ?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:20
Оркада? Дбк-4? Бабушатники? Серж, наконец-то начали присматриваться? Говорили вам: скупитесь в le-silpo в 2016-17, а теперь уже только АТБ... ну все лучше, чем быть «голодным»... решайтесь! Весь мир смотрит на вас, затаив дыхание!
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:33
Какая аркада? Век будете ждать достройки, пока те явреи накушаются вашими деньгами.
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