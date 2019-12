Додано: Суб 28 гру, 2019 11:09

Унуноктий написав: так что, только я завтра доллары сдавать собрался? так что, только я завтра доллары сдавать собрался?

взяв нікому не потрібних $200 х 24.6



Уня, а ти по чьом і кіко? взяв нікому не потрібних $200 х 24.6Уня, а ти по чьом і кіко?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/