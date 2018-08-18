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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2626262726282629

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 04:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По состоянию на 1 ноября численность населения в Киеве составила 2 964 101 человек. В течение января-октября 2019 года население увеличилось на 13 282 человека.

https://bigkiev.com.ua/nazvany-samye-na ... ony-kieva/

Едут едут понаехи! Сколько их неофициально - даже подумать страшно
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 08:25

  investorkiev написав:По состоянию на 1 ноября численность населения в Киеве составила 2 964 101 человек. В течение января-октября 2019 года население увеличилось на 13 282 человека.

https://bigkiev.com.ua/nazvany-samye-na ... ony-kieva/

Едут едут понаехи! Сколько их неофициально - даже подумать страшно

Эту инфу должен верифицировать Зед. А пока - это просто неподтвержденные цифры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:"В центрi столицi ми створюємо перший в Києвi п’ятизiрковий будинок. Цей дiм призначений для людей, якi вимагають найкращого для себе та своїх близьких. Для тих, хто обирає ритм київського сiтi з затишком iсторичного центру. Для тих, хто цiнує безпеку, приватнiсть та надiйнiсть. Для тих, хто не женеться за мiнливою модою, вiдшукавши власний елегантний стиль."
19 этажей. 10 квартир на этаже. 2 лифта. Незамысловатая архитектура. И ценник как еще недавно у готового Тетриса. Че-то мне уже Сага не очень нравится.
Зображення


Шок. Повітря над котловани по 2300...

Жилой комплекс находится на ул. Гончара, 69. Чтобы добраться пешком до площади Победы, понадобится всего 5 минут....

Зи. Сага зовсім плоха. Чикагу так і не допиляла.


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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:09

  Унуноктий написав:так что, только я завтра доллары сдавать собрался?

взяв нікому не потрібних $200 х 24.6

Уня, а ти по чьом і кіко?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:2019 - год отложенного спроса.
Беда в том, что в 2020 этот спрос не сможет ничего купить на первичке: будет дорого, рисково и нереально затянуто по срокам стройки.

А я думаю что в 2020 как раз будет легче. То что сейчас продают на котлованах, к тому времени хоть какой-то внешний вид начнет обретать... Главное что бы к тому времени что-то осталось в продаже)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Унуноктий написав:так что, только я завтра доллары сдавать собрался?

взяв нікому не потрібних $200 х 24.6

Уня, а ти по чьом і кіко?
АленьЗображення


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Укргазе можно купить по 24.0, но мне кажется этот подскок - это легкий загончик.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:14

АТБ со своим форматом мягкого дискаунтера оказался очень кстати для миллионов беднеющих украинцев.

Кто на КРЖН похож на АТБ? :D
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:20

  Serg-ik написав:
АТБ со своим форматом мягкого дискаунтера оказался очень кстати для миллионов беднеющих украинцев.

Кто на КРЖН похож на АТБ? :D


Оркада? Дбк-4? Бабушатники? Серж, наконец-то начали присматриваться? Говорили вам: скупитесь в le-silpo в 2016-17, а теперь уже только АТБ... ну все лучше, чем быть «голодным»... решайтесь! Весь мир смотрит на вас, затаив дыхание!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:33

Какая аркада? Век будете ждать достройки, пока те явреи накушаются вашими деньгами.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2626262726282629
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