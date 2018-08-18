Додано: Суб 28 гру, 2019 13:04

investorkiev написав: Serg-ik написав: АТБ со своим форматом мягкого дискаунтера оказался очень кстати для миллионов беднеющих украинцев.

Кто на КРЖН похож на АТБ? Кто на КРЖН похож на АТБ?



Оркада? Дбк-4? Бабушатники? Серж, наконец-то начали присматриваться? Говорили вам: скупитесь в le-silpo в 2016-17, а теперь уже только АТБ... ну все лучше, чем быть «голодным»... решайтесь! Весь мир смотрит на вас, затаив дыхание! Оркада? Дбк-4? Бабушатники? Серж, наконец-то начали присматриваться? Говорили вам: скупитесь в le-silpo в 2016-17, а теперь уже только АТБ... ну все лучше, чем быть «голодным»... решайтесь! Весь мир смотрит на вас, затаив дыхание!

Учитывая, что у нас тут есть люди, живущие в своих собственных мирах, то я бы даже сказал "Все миры смотрят на вас".Но на месте Сержа, я бы уже, наверное, не спешил. Поезд с чем-то хорошим по вменяемой цене, мне кажется, ушел. Если Эврику тулят по 1500+ за метр (хотя я ждал по этой цене НЛ) - это означает, что у рынка снова уехала крыша. Ждал бы себе каких-то новых потрясений (а ждать их в этой части мира долго не придется). Главное - как-то все-таки пристроить полтосик с умом. Чтобы он хоть как-то аренду помогал платить. Потому что, конечно, держать его "под матрасом" столько времени - это как-то уж слишком осторожно. Серж, Вы же умный - должны понимать, что деньги должны работать. Если они не работают, то в современной инфляционной экономике они неизбежно обесцениваются.С другой стороны - сейчас, мне кажется, уже не очень хорошее время и для альтернативных инвестиций. Много не заработаешь, а потерять можно.Короче, все сложно.