Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
АТБ со своим форматом мягкого дискаунтера оказался очень кстати для миллионов беднеющих украинцев.
Кто на КРЖН похож на АТБ?
Оркада? Дбк-4? Бабушатники? Серж, наконец-то начали присматриваться? Говорили вам: скупитесь в le-silpo в 2016-17, а теперь уже только АТБ... ну все лучше, чем быть «голодным»... решайтесь! Весь мир смотрит на вас, затаив дыхание!
Учитывая, что у нас тут есть люди, живущие в своих собственных мирах, то я бы даже сказал "Все миры смотрят на вас". Но на месте Сержа, я бы уже, наверное, не спешил. Поезд с чем-то хорошим по вменяемой цене, мне кажется, ушел. Если Эврику тулят по 1500+ за метр (хотя я ждал по этой цене НЛ) - это означает, что у рынка снова уехала крыша. Ждал бы себе каких-то новых потрясений (а ждать их в этой части мира долго не придется). Главное - как-то все-таки пристроить полтосик с умом. Чтобы он хоть как-то аренду помогал платить. Потому что, конечно, держать его "под матрасом" столько времени - это как-то уж слишком осторожно. Серж, Вы же умный - должны понимать, что деньги должны работать. Если они не работают, то в современной инфляционной экономике они неизбежно обесцениваются. С другой стороны - сейчас, мне кажется, уже не очень хорошее время и для альтернативных инвестиций. Много не заработаешь, а потерять можно. Короче, все сложно.
airmax78 написав:Вы же умный - должны понимать, что деньги должны работать. Если они не работают, то в современной инфляционной экономике они неизбежно обесцениваются
Пытаюсь быть. И потому понимаю, что работают не деньги,а люди. Люди, в основной массе, работать не умеют. Сроки выполнения строительных работ на КРЖН -яркий тому пример. Вчера попал на сюжет с шулявским мостом. Опять примитивное ур**. Перила-просто мрак, тупая топорная работа. Асфальт-волнами. Виталику с такими организаторскими способностями в Германии не доверили бы даже туалет строить и мыть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
О чем я и говорю. Настал час презрения, когда 5 пачек франклинов уже ничего не значат и ничего не решают. Серж упустил свое Предназначение, теперь страдает.
В мире происходят какие то сложные процессы с деньгами, которые мы не в состоянии понять, а Макс (как сотрудник рептилоидной компании) не хочет обьяснить.
Вменяемых инструментов инвестирования все меньше, сейчас сам бы даже ничего Сержу не посоветовал. Ну разве что отдолжить еще 10 куе и купить у меня готовую Крушу с ремонтом. Правда однокомнатную и возле мусорозавода, но это будет синица в руках. Со своей стороны обещаю сделку оформить без риелтора.
airmax78 написав:Если они не работают, то в современной инфляционной экономике они неизбежно обесцениваются. С другой стороны - сейчас, мне кажется, уже не очень хорошее время и для альтернативных инвестиций. Много не заработаешь, а потерять можно. Короче, все сложно.
investorkiev написав:В мире происходят какие то сложные процессы с деньгами, которые мы не в состоянии понять, а Макс (как сотрудник рептилоидной компании) не хочет обьяснить.
Процессы просты, просто их много, они пересекаются и кажется всё сложным. Основной инструмент-создать долг, а через долг управлять должником ( если ты кредитор) или обогатиться( не вернув долг)я, если ты должник. Бабло печатать -легко. Важно получить за пустое бабло реальный товар
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав: Важно получить за пустое бабло реальный товар
Золотые слова! И?... Почему они расходятся с делами? По совету Влада442 в кризис нужно входить с кешем, из кризиса выходить с активами.
Мне кажется вы сроднились со своим полтосом, физически не можете с ним расстаться. Но это обманчиво - даже при всем вашем желании случись что - вас с ним не похоронят, даже не смотря на все ваше желание. Родственники просто выдернут полтос из карманов черного костюма перед тем, как захлопнется крышка гроба.
Так лучше потратить все деньги самому, как считаете нужным, находясь в здравом уме и трезвой памяти.
Востаннє редагувалось investorkiev в Суб 28 гру, 2019 13:51, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Если они не работают, то в современной инфляционной экономике они неизбежно обесцениваются. С другой стороны - сейчас, мне кажется, уже не очень хорошее время и для альтернативных инвестиций. Много не заработаешь, а потерять можно. Короче, все сложно.
Хотел бы я вложиться ( купить акций) какого-то девелопера КРЖН, поучаствовать в их "убыточном" или "малоприбыльном" бизнесе.
Сорян, Серж, но если бы хотели - давно бы вложились и поучаствовали. Это делается путем покупки квартир на котловане. Воздух над котлованом - это и есть их акции. Достроят и сделают хорошо - акции пойдут вверх. Нет или сделают хреново - обесценятся.
airmax78 написав:Если они не работают, то в современной инфляционной экономике они неизбежно обесцениваются. С другой стороны - сейчас, мне кажется, уже не очень хорошее время и для альтернативных инвестиций. Много не заработаешь, а потерять можно. Короче, все сложно.
Хотел бы я вложиться ( купить акций) какого-то девелопера КРЖН, поучаствовать в их "убыточном" или "малоприбыльном" бизнесе.
Сорян, Серж, но если бы хотели - давно бы вложились и поучаствовали. Это делается путем покупки квартир на котловане. Воздух над котлованом - это и есть их акции. Достроят и сделают хорошо - акции пойдут вверх. Нет или сделают хреново - обесценятся.
Согласен! Только не акции, а скорее облигации. Макс, правда приятно было купить "облигацию" ПА1000, и перепродать ПА2000 в 2018 году? Какбы особо не перенапряглись, а полтос отбили, еще и прибыль получили. Баффет так и делает и поэтому богатый. Будь как Баффет, не будь как Сержик.
Востаннє редагувалось investorkiev в Суб 28 гру, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Сорян, Серж, но если бы хотели - давно бы вложились и поучаствовали. Это делается путем покупки квартир на котловане. Воздух над котлованом - это и есть их акции. Достроят и сделают хорошо - акции пойдут вверх. Нет или сделают хреново - обесценятся.
Согласен! Только не акции, а скорее облигации.
Один хрен. В условиях Украины миноритарий, что с акциями, что с облигациями - никто и зовут его никак.