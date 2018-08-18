Дед мороз открыл уставшего
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дед мороз открыл уставшего
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:58
Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за 2019 год выросло на 25%, сообщает в пятницу агентство Bloomberg. По его данным, состояние самых состоятельных людей мира оценивается в $5,9 трлн, что на $1,2 трлн больше, чем этот показатель в прошлом году.
А все потому что они не боялись, и смело брали котлованы у проверенных застройщиков, я в этом уверен. Иначе как быстро разбогатеть??
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Слил 5000 по 25 грн. хочу ещё 10 000 слить
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:19
Рокета
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:26
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:31
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так біля обмінок ще з учора черги стоять - чекають "здаючих" ...
Валюти нема ...
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:48
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Соломенка на урицкого почти, 50 метров за 68 тыс долл без торга без ремонта, новострой 2018. Это при курсе то всего ещё только 25
Чуть доложить полтосик и почти с центре, 20 минут пешком
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... а чого ви тут не коментуєте?
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
- і чого мені радите на більшу суму зайти, а самі?
п. с.
... я ж там пишу, що це МІЙ своєрідний ЕКСПЕРИМЕНТ на мінімальну суму входу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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