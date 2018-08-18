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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2629263026312632>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дед мороз открыл уставшего

Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:58

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Сорян, Серж, но если бы хотели - давно бы вложились и поучаствовали. Это делается путем покупки квартир на котловане. Воздух над котлованом - это и есть их акции. Достроят и сделают хорошо - акции пойдут вверх. Нет или сделают хреново - обесценятся.



Согласен! Только не акции, а скорее облигации.

Один хрен. В условиях Украины миноритарий, что с акциями, что с облигациями - никто и зовут его никак.



Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за 2019 год выросло на 25%, сообщает в пятницу агентство Bloomberg. По его данным, состояние самых состоятельных людей мира оценивается в $5,9 трлн, что на $1,2 трлн больше, чем этот показатель в прошлом году.


А все потому что они не боялись, и смело брали котлованы у проверенных застройщиков, я в этом уверен. Иначе как быстро разбогатеть??
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слил 5000 по 25 грн. хочу ещё 10 000 слить
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:19

Рокета

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:26

  Унуноктий написав:Слил 5000 по 25 грн. хочу ещё 10 000 слить


Чето курс очень высокий, купить дешевле можно
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:31

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:Слил 5000 по 25 грн. хочу ещё 10 000 слить


Чето курс очень высокий, купить дешевле можно

не поверишь, хотел просто пошутить на работе что продаю по 25, тут же забрали)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так біля обмінок ще з учора черги стоять - чекають "здаючих" ...
Валюти нема ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:48

  Puente написав:Так біля обмінок ще з учора черги стоять - чекають "здаючих" ...
Валюти нема ...

бльо в а приват24 поменять гривну на доллар по 24,69 мозгов нету)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Соломенка на урицкого почти, 50 метров за 68 тыс долл без торга без ремонта, новострой 2018. Это при курсе то всего ещё только 25

Чуть доложить полтосик и почти с центре, 20 минут пешком
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... а чого ви тут не коментуєте?
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
- і чого мені радите на більшу суму зайти, а самі? :)

п. с.
... я ж там пишу, що це МІЙ своєрідний ЕКСПЕРИМЕНТ на мінімальну суму входу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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