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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2629263026312632

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:40

  Мизантрóп написав:Дед мороз открыл уставшего


Етот дєнь Побєди
Ми прібліжалі как моглі...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:42

  Мизантрóп написав:Дед мороз открыл уставшего


Уже на мосту затор, сказочные дураки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:сказочные дураки
Зображення
скотч на плите примыкания не выдержал :D
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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