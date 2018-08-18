Етот дєнь Побєди
Ми прібліжалі как моглі...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:40
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:42
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
скотч на плите примыкания не выдержал
ДТП на Выборгской средний ряд
Заторов со свежим воздухом у Манхэттена уже не миновать
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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