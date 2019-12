Додано: Суб 28 гру, 2019 15:40

Мизантрóп написав: Дед мороз открыл уставшего



Дед мороз открыл уставшего

Етот дєнь Побєди

Ми прібліжалі как моглі... Етот дєнь ПобєдиМи прібліжалі как моглі...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/