Етот дєнь Побєди
Ми прібліжалі как моглі...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:40
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:42
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
скотч на плите примыкания не выдержал
ДТП на Выборгской средний ряд
Заторов со свежим воздухом у Манхэттена уже не миновать
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Короче хотел ещё 10000 сдать па25 но больше не взяли(
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:07
А траліки де?
Коли будуть на уставшом?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:14
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:17
Цыплят по осени считают
асфальт считают по весне
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:22
чушь, впрочем как и 99% всего что вы пишете
это ж вы тут про полосы на асфальте бред повторяли?
ценю в людях стабильность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:41
Для Виталика, его команды, КГГА- ДБН и план города-это чушь. я в курсе
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
типа "двойная сплошная"-это признак беременности города? нет, я такого не писал
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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