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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2629263026312632

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:40

  Мизантрóп написав:Дед мороз открыл уставшего


Етот дєнь Побєди
Ми прібліжалі как моглі...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:42

  Мизантрóп написав:Дед мороз открыл уставшего


Уже на мосту затор, сказочные дураки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:сказочные дураки
Зображення
скотч на плите примыкания не выдержал :D
ДТП на Выборгской средний ряд Зображення
Заторов со свежим воздухом у Манхэттена уже не миновать :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче хотел ещё 10000 сдать па25 но больше не взяли(

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:07

  BIGor написав:
  Мизантрóп написав:Дед мороз открыл уставшего


Уже на мосту затор, сказочные дураки.

А траліки де?
Коли будуть на уставшом?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:14

  flyman написав:А траліки де?
Коли будуть на уставшом?


примерно через месяц
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:17

  Мизантрóп написав:Дед мороз открыл уставшего

Цыплят по осени считают
асфальт считают по весне
Напомним, согласно ДБНу, «укладку холодных и горячих смесей следует производить весной и летом при температуре воздуха не ниже 5 °С, осенью — не ниже 10 °С».
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:22

  Serg-ik написав:
Напомним, согласно ДБНу, «укладку холодных и горячих смесей следует производить весной и летом при температуре воздуха не ниже 5 °С, осенью — не ниже 10 °С».


чушь, впрочем как и 99% всего что вы пишете
это ж вы тут про полосы на асфальте бред повторяли?
ценю в людях стабильность :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:41

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
Напомним, согласно ДБНу, «укладку холодных и горячих смесей следует производить весной и летом при температуре воздуха не ниже 5 °С, осенью — не ниже 10 °С».


чушь,

Для Виталика, его команды, КГГА- ДБН и план города-это чушь. я в курсе
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:это ж вы тут про полосы на асфальте бред повторяли?

типа "двойная сплошная"-это признак беременности города? нет, я такого не писал
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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