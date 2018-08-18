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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:54
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
это ж вы тут про полосы на асфальте бред повторяли?
типа "двойная сплошная"-это признак беременности города? нет, я такого не писал
Serg-ik написав:
Вчера попал на сюжет с шулявским мостом. Опять примитивное ур**. Перила-просто мрак, тупая топорная работа. Асфальт-волнами
. Виталику с такими организаторскими способностями в Германии не доверили бы даже туалет строить и мыть
вы еще забыли про "подпорки из говна и палок" упомянуть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:09
kingkongovets написав:Serg-ik
на след выхах будут ставить основной пролет
если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?
Ответ на мой вопрос был удалён модератором. А сам вопрос-остался
Здравствуйте, Serg-ik.
Ваше сообщение было удалено модератором "Ірина_".
Текст удалённого сообщения:
<blockquote><div><cite><a
href="https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4763170#p4763170"
title="обратная ссылка"><img href="https://forum.finance.ua/images/j.gif"
width="8" height="9" border="0" /></a> kingkongovets
написав:</cite>если в декабре на шулявском откроют движение - шо
сожрете?</div></blockquote>
Торт большой, красивый. и может немного алкоголя. У Вас же праздник
будет-выставитесть.
Я так понимаю у Кинга праздник , он выставяется
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Суб 28 гру, 2019 20:12
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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