Долярчик написав:

Стартану я цю гілочку, щоб ми всі разом розібрались - коли, все ж таки, кінець цьому "шалено-халявному" пасивному прибутку?!- зразу кажу, що ЦЕ РЕАЛЬНО ПРАЦЮЄ, але один єдиний нюанс - коли цьому настане кінець?... ну не можуть такі шалені % виплачуватись - але вони виплачуються!- щось НЕЙМОВІРНЕ, але знайомі реально вже повідбивали своє і вже по другому колу вклались!- ще, чималу роль відіграє те, що ці інвестицій підкріплені реальним товаром!(золотом/сріблом)- результати бачите нижче на скрінах...- правда буває, що в особовому кабінеті вже бачаться кошти, а на картці - ще ні.... а буває й навпаки...(...і ще до тих 8% ТИЖНЕВИХ - мені ще ЩОТИЖНЯ + 48грн від менеджера/знайомої додається! )- то що скажете панове?(бо вже це на ринку майже 1,5р.)- бо, якщо воно протримається хоч пів року(а ця мережа хоче ще відкривати свої магазини в росії) - тозайти, наприклад, на 100....200тис. грн. (а є такі, що і на лям зайшли) і