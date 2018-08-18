Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:это ж вы тут про полосы на асфальте бред повторяли?
типа "двойная сплошная"-это признак беременности города? нет, я такого не писал
Serg-ik написав:Вчера попал на сюжет с шулявским мостом. Опять примитивное ур**. Перила-просто мрак, тупая топорная работа. Асфальт-волнами. Виталику с такими организаторскими способностями в Германии не доверили бы даже туалет строить и мыть
вы еще забыли про "подпорки из говна и палок" упомянуть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Serg-ik на след выхах будут ставить основной пролет если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?
Ответ на мой вопрос был удалён модератором. А сам вопрос-остался
Здравствуйте, Serg-ik.
Ваше сообщение было удалено модератором "Ірина_".
Текст удалённого сообщения: <blockquote><div><cite><a href="https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4763170#p4763170" title="обратная ссылка"><img href="https://forum.finance.ua/images/j.gif" width="8" height="9" border="0" /></a> kingkongovets написав:</cite>если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?</div></blockquote> Торт большой, красивый. и может немного алкоголя. У Вас же праздник будет-выставитесть.
Я так понимаю у Кинга праздник , он выставяется
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Serg-ik написав:Напомним, согласно ДБНу, «укладку холодных и горячих смесей следует производить весной и летом при температуре воздуха не ниже 5 °С, осенью — не ниже 10 °С».
kingkongovets написав:чушь, впрочем как и 99% всего что вы пишете
Нет,он прав. Согласно ДБН В.2.3-4:2015,Автомобільні дороги, ч.2 ,Будівництво, п.20.8.5 так и есть. Как исключение можно укладывать и при более низкой температуре, но вряд ли Виталик выдержит эту технологию укладки.
... ні, бо бачу, що крім мене, НІХТО з форумчан туди не вклався! - лише двоє відписало, що їхні родичі/знайомі теж в це бавляться.... - в одного мама заробила 15тис.грн.
- дивно, чому тутешні колеги не спробували хоч як я вкластись на мінімальну суму?
- що, і у вас ніхто з найомих в це не вклався?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Стартану я цю гілочку, щоб ми всі разом розібрались - коли, все ж таки, кінець цьому "шалено-халявному" пасивному прибутку?!
- зразу кажу, що ЦЕ РЕАЛЬНО ПРАЦЮЄ, але один єдиний нюанс - коли цьому настане кінець?
... ну не можуть такі шалені % виплачуватись - але вони виплачуються! - від 416 % річних на сертифікат по сріблу!(кешбек) - виплати - щотижня на вашу банківську картку! - в кінці терміну(а можна і не чекати закінчення терміну) можете отоварити свій сертифікат на всю його суму!
- щось НЕЙМОВІРНЕ, але знайомі реально вже повідбивали своє і вже по другому колу вклались! - ще, чималу роль відіграє те, що ці інвестицій підкріплені реальним товаром!(золотом/сріблом)
- я теж вирішив спробувати і купив(через знайому) сертифікат срібла на 1 тис. грн. - так би мовити "на пробу"...
- результати бачите нижче на скрінах...- правда буває, що в особовому кабінеті вже бачаться кошти, а на картці - ще ні.... а буває й навпаки... (...і ще до тих 8% ТИЖНЕВИХ - мені ще ЩОТИЖНЯ + 48грн від менеджера/знайомої додається! )
- то що скажете панове? - як визначити, коли саме - "кінець"? (бо вже це на ринку майже 1,5р.) - бо, якщо воно протримається хоч пів року(а ця мережа хоче ще відкривати свої магазини в росії) - то можна зайти, наприклад, на 100....200тис. грн. (а є такі, що і на лям зайшли) і подвоїти цю суму за 5-6 місяців!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!