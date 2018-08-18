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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2631263226332634>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:54

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:это ж вы тут про полосы на асфальте бред повторяли?

типа "двойная сплошная"-это признак беременности города? нет, я такого не писал


  Serg-ik написав:Вчера попал на сюжет с шулявским мостом. Опять примитивное ур**. Перила-просто мрак, тупая топорная работа. Асфальт-волнами. Виталику с такими организаторскими способностями в Германии не доверили бы даже туалет строить и мыть


вы еще забыли про "подпорки из говна и палок" упомянуть :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:09

  kingkongovets написав:Serg-ik
на след выхах будут ставить основной пролет
если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?

Ответ на мой вопрос был удалён модератором. А сам вопрос-остался :-)
Здравствуйте, Serg-ik.

Ваше сообщение было удалено модератором "Ірина_".

Текст удалённого сообщения:
<blockquote><div><cite><a
href="https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4763170#p4763170"
title="обратная ссылка"><img href="https://forum.finance.ua/images/j.gif"
width="8" height="9" border="0" /></a> &nbsp; kingkongovets
написав:</cite>если в декабре на шулявском откроют движение - шо
сожрете?</div></blockquote>
Торт большой, красивый. и может немного алкоголя. У Вас же праздник
будет-выставитесть.

Я так понимаю у Кинга праздник , он выставяется :mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:12

... мої скріни там на 1 і 5 сторінці...

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:50

  Serg-ik написав:Напомним, согласно ДБНу, «укладку холодных и горячих смесей следует производить весной и летом при температуре воздуха не ниже 5 °С, осенью — не ниже 10 °С».


  kingkongovets написав:чушь, впрочем как и 99% всего что вы пишете


Нет,он прав.
Согласно ДБН В.2.3-4:2015,Автомобільні дороги, ч.2 ,Будівництво, п.20.8.5 так и есть.
Как исключение можно укладывать и при более низкой температуре, но вряд ли Виталик выдержит эту технологию укладки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хорошо что у меня все арендные платежи в конце месяца и в долларах...
когда было 23...думал подыматьт аренду на 10-15%...а тут 25 грн курс) еще месяцишку пусть спят спокойно)
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:56


Бльооооо, как же ты заипал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:56


Ну ты хоть 10000$ вкинул туда?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:49

  investorkiev написав:

Ну ты хоть 10000$ вкинул туда?

... ні, бо бачу, що крім мене, НІХТО з форумчан туди не вклався!
- лише двоє відписало, що їхні родичі/знайомі теж в це бавляться.... - в одного мама заробила 15тис.грн.

- дивно, чому тутешні колеги не спробували хоч як я вкластись на мінімальну суму? :?:


- що, і у вас ніхто з найомих в це не вклався?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:51

  Долярчик написав:
  investorkiev написав:

Ну ты хоть 10000$ вкинул туда?

... ні, бо бачу, що крім мене, НІХТО з форумчан туди не вклався!
- лише двоє відписало, що їхні родичі/знайомі теж в це бавляться.... - в одного мама заробила 15тис.грн.

- дивно, чому тутешні колеги не спробували хоч як я вкластись на мінімальну суму? :?:


- що, і у вас ніхто з найомих в це не вклався?


Никто палиться не хочет
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:52

  airmax78 написав:

Бльооооо, как же ты заипал.

... хочу розібратись у цьому всьому!!!!
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Стартану я цю гілочку, щоб ми всі разом розібрались - коли, все ж таки, кінець цьому "шалено-халявному" пасивному прибутку?!

- зразу кажу, що ЦЕ РЕАЛЬНО ПРАЦЮЄ, але один єдиний нюанс - коли цьому настане кінець?

... ну не можуть такі шалені % виплачуватись - але вони виплачуються! :shock:
- від 416 % річних на сертифікат по сріблу!(кешбек)
- виплати - щотижня на вашу банківську картку!
- в кінці терміну(а можна і не чекати закінчення терміну) можете отоварити свій сертифікат на всю його суму!

- щось НЕЙМОВІРНЕ, але знайомі реально вже повідбивали своє і вже по другому колу вклались! :shock:
- ще, чималу роль відіграє те, що ці інвестицій підкріплені реальним товаром!(золотом/сріблом)

- я теж вирішив спробувати і купив(через знайому) сертифікат срібла на 1 тис. грн. - так би мовити "на пробу"...

- результати бачите нижче на скрінах...- правда буває, що в особовому кабінеті вже бачаться кошти, а на картці - ще ні.... а буває й навпаки...
(...і ще до тих 8% ТИЖНЕВИХ - мені ще ЩОТИЖНЯ + 48грн від менеджера/знайомої додається! )

- то що скажете панове?
- як визначити, коли саме - "кінець"? (бо вже це на ринку майже 1,5р.)
- бо, якщо воно протримається хоч пів року(а ця мережа хоче ще відкривати свої магазини в росії) - то можна зайти, наприклад, на 100....200тис. грн. (а є такі, що і на лям зайшли) і подвоїти цю суму за 5-6 місяців! :shock:

Зображення
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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