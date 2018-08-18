Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:.... і так, все всі розуміють і все, наче, на поверхності, але.... - але бабки РЕАЛЬНО капають! - вже більшу половину "відбив" - і то всього лиш за місяць часу! - а є ж люди, які вклали не 42 дол, як я - а 42 тис. дол. і більше! - отам профффіт!!! .... залишається лише маленька дрібничка - малесенька-малесенька - яка прихована у назві цієї гілки!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... моя знайома ще в серпні вклалась і вже відбила + заробила і.... вже по другому колу вклалась(щось на 20тис.грн) - а мені, тільки місяць тому про це розказала і все показала в своєму смартфоні, як вона всі зароблені бабки познімала з банківської картки!
- а її син вклав туди 150Кгрн! - оце жесть!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!