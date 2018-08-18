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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2631263226332634

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:.... і так, все всі розуміють і все, наче, на поверхності, але....
- але бабки РЕАЛЬНО капають!
- вже більшу половину "відбив" - і то всього лиш за місяць часу!
- а є ж люди, які вклали не 42 дол, як я :mrgreen: - а 42 тис. дол. і більше! :shock: - отам профффіт!!!
Зображення
.... залишається лише маленька дрібничка :D - малесенька-малесенька :D - яка прихована у назві цієї гілки! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Никто палиться не хочет

... моя знайома ще в серпні вклалась і вже відбила + заробила і.... вже по другому колу вклалась(щось на 20тис.грн)
- а мені, тільки місяць тому про це розказала і все показала в своєму смартфоні, як вона всі зароблені бабки познімала з банківської картки!

- а її син вклав туди 150Кгрн! - оце жесть!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:00

  investorkiev написав:Никто палиться не хочет

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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:13

  investorkiev написав:

Ну ты хоть 10000$ вкинул туда?

Можна того гавнюка не цитувати, поки модери відпочивають то чмо всі теми засрало.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  investorkiev написав:

Ну ты хоть 10000$ вкинул туда?

Можна того гавнюка не цитувати, поки модери відпочивають то чмо всі теми засрало.
Флай есть новые фотки ремонта?

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