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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2630263126322633

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:09

  kingkongovets написав:Serg-ik
на след выхах будут ставить основной пролет
если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?

Ответ на мой вопрос был удалён модератором. А сам вопрос-остался :-)
Здравствуйте, Serg-ik.

Ваше сообщение было удалено модератором "Ірина_".

Текст удалённого сообщения:
<blockquote><div><cite><a
href="https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4763170#p4763170"
title="обратная ссылка"><img href="https://forum.finance.ua/images/j.gif"
width="8" height="9" border="0" /></a> &nbsp; kingkongovets
написав:</cite>если в декабре на шулявском откроют движение - шо
сожрете?</div></blockquote>
Торт большой, красивый. и может немного алкоголя. У Вас же праздник
будет-выставитесть.

Я так понимаю у Кинга праздник , он выставяется :mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:50

  Serg-ik написав:Напомним, согласно ДБНу, «укладку холодных и горячих смесей следует производить весной и летом при температуре воздуха не ниже 5 °С, осенью — не ниже 10 °С».


  kingkongovets написав:чушь, впрочем как и 99% всего что вы пишете


Нет,он прав.
Согласно ДБН В.2.3-4:2015,Автомобільні дороги, ч.2 ,Будівництво, п.20.8.5 так и есть.
Как исключение можно укладывать и при более низкой температуре, но вряд ли Виталик выдержит эту технологию укладки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хорошо что у меня все арендные платежи в конце месяца и в долларах...
когда было 23...думал подыматьт аренду на 10-15%...а тут 25 грн курс) еще месяцишку пусть спят спокойно)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 02:02

  investorkiev написав:О чем я и говорю. Настал час презрения, когда 5 пачек франклинов уже ничего не значат и ничего не решают. Серж упустил свое Предназначение, теперь страдает.

В мире происходят какие то сложные процессы с деньгами, которые мы не в состоянии понять, а Макс (как сотрудник рептилоидной компании) не хочет обьяснить.

Вменяемых инструментов инвестирования все меньше, сейчас сам бы даже ничего Сержу не посоветовал. Ну разве что отдолжить еще 10 куе и купить у меня готовую Крушу с ремонтом. Правда однокомнатную и возле мусорозавода, но это будет синица в руках. Со своей стороны обещаю сделку оформить без риелтора.

ЗЫ: ведьмака уже успели посмотреть?
Если в Республике ещё есть однухи за 50, то я бы взял там.. Обещают ещё и открытый бассейн построить на территории..Какая круша, о чём речь.. это небо и земля..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 06:49

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Сорян, Серж, но если бы хотели - давно бы вложились и поучаствовали. Это делается путем покупки квартир на котловане. Воздух над котлованом - это и есть их акции. Достроят и сделают хорошо - акции пойдут вверх. Нет или сделают хреново - обесценятся.

Согласен! Только не акции, а скорее облигации.
Макс, правда приятно было купить "облигацию" ПА1000, и перепродать ПА2000 в 2018 году? Какбы особо не перенапряглись, а полтос отбили, еще и прибыль получили.

Облигации дают гарантированный % в гривне. В Харькове такие ЖС1 продаёт.
А вот котлован и акции - это да, это эдакая лотерейка на дистанции. Можно прогореть, а можно и куш поднять
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как вам чашка?)Зображення

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:38

  Унуноктий написав:Как вам чашка?)Зображення

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Аллергия уже на эти неудобные глиняные чашки с дурацкими надписями, которые потом стоят в столе, пока не упадут и не разобьются.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:52

  hxbbgaf написав:
  Унуноктий написав:Как вам чашка?)Зображення

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Аллергия уже на эти неудобные глиняные чашки с дурацкими надписями, которые потом стоят в столе, пока не упадут и не разобьются.


А если бы там было написано "Чтобы на Вас напало золото и серебро"? :D
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  Унуноктий написав:Как вам чашка?)Зображення

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Аллергия уже на эти неудобные глиняные чашки с дурацкими надписями, которые потом стоят в столе, пока не упадут и не разобьются.
Посмотри какие там вверху значки валюты.

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Унуноктий
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