investorkiev написав:

О чем я и говорю. Настал час презрения, когда 5 пачек франклинов уже ничего не значат и ничего не решают. Серж упустил свое Предназначение, теперь страдает.В мире происходят какие то сложные процессы с деньгами, которые мы не в состоянии понять, а Макс (как сотрудник рептилоидной компании) не хочет обьяснить.Вменяемых инструментов инвестирования все меньше, сейчас сам бы даже ничего Сержу не посоветовал. Ну разве что отдолжить еще 10 куе и купить у меня готовую Крушу с ремонтом. Правда однокомнатную и возле мусорозавода, но это будет синица в руках. Со своей стороны обещаю сделку оформить без риелтора.ЗЫ: ведьмака уже успели посмотреть?