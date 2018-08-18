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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 гру, 2019 12:21
yarick26 написав:
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский.
Да, вроде неплохой вариант в своей ценовой категории
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Додано: Нед 29 гру, 2019 12:54
yarick26 написав:
Добрый день!
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома.
Что скажут профи?
И что там сейчас по чем?
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