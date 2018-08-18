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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:09
kingkongovets написав:Serg-ik
на след выхах будут ставить основной пролет
если в декабре на шулявском откроют движение - шо сожрете?
Ответ на мой вопрос был удалён модератором. А сам вопрос-остался
Здравствуйте, Serg-ik.
Ваше сообщение было удалено модератором "Ірина_".
Текст удалённого сообщения:
<blockquote><div><cite><a
href="https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4763170#p4763170"
title="обратная ссылка"><img href="https://forum.finance.ua/images/j.gif"
width="8" height="9" border="0" /></a> kingkongovets
написав:</cite>если в декабре на шулявском откроют движение - шо
сожрете?</div></blockquote>
Торт большой, красивый. и может немного алкоголя. У Вас же праздник
будет-выставитесть.
Я так понимаю у Кинга праздник , он выставяется
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Суб 28 гру, 2019 20:50
Serg-ik написав:
Напомним, согласно ДБНу, «укладку холодных и горячих смесей следует производить весной и летом при температуре воздуха не ниже 5 °С, осенью — не ниже 10 °С».
kingkongovets написав:
чушь, впрочем как и 99% всего что вы пишете
Нет,он прав.
Согласно ДБН В.2.3-4:2015,Автомобільні дороги, ч.2 ,Будівництво, п.20.8.5 так и есть.
Как исключение можно укладывать и при более низкой температуре, но вряд ли Виталик выдержит эту технологию укладки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 28 гру, 2019 20:56
хорошо что у меня все арендные платежи в конце месяца и в долларах...
когда было 23...думал подыматьт аренду на 10-15%...а тут 25 грн курс) еще месяцишку пусть спят спокойно)
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PS4
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Додано: Нед 29 гру, 2019 02:02
investorkiev написав:
О чем я и говорю. Настал час презрения, когда 5 пачек франклинов уже ничего не значат и ничего не решают. Серж упустил свое Предназначение, теперь страдает.
В мире происходят какие то сложные процессы с деньгами, которые мы не в состоянии понять, а Макс (как сотрудник рептилоидной компании) не хочет обьяснить.
Вменяемых инструментов инвестирования все меньше, сейчас сам бы даже ничего Сержу не посоветовал. Ну разве что отдолжить еще 10 куе и купить у меня готовую Крушу с ремонтом. Правда однокомнатную и возле мусорозавода, но это будет синица в руках. Со своей стороны обещаю сделку оформить без риелтора.
ЗЫ: ведьмака уже успели посмотреть?
Если в Республике ещё есть однухи за 50, то я бы взял там.. Обещают ещё и открытый бассейн построить на территории..Какая круша, о чём речь.. это небо и земля..
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Alex3
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Додано: Нед 29 гру, 2019 06:49
investorkiev написав: airmax78 написав:
Сорян, Серж, но если бы хотели - давно бы вложились и поучаствовали. Это делается путем покупки квартир на котловане. Воздух над котлованом - это и есть их акции. Достроят и сделают хорошо - акции пойдут вверх. Нет или сделают хреново - обесценятся.
Согласен! Только не акции, а скорее облигации.
Макс, правда приятно было купить "облигацию" ПА1000, и перепродать ПА2000 в 2018 году? Какбы особо не перенапряглись, а полтос отбили, еще и прибыль получили.
Облигации дают гарантированный % в гривне. В Харькове такие ЖС1 продаёт.
А вот котлован и акции - это да, это эдакая лотерейка на дистанции. Можно прогореть, а можно и куш поднять
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Sinica
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Додано: Нед 29 гру, 2019 12:11
Добрый день!
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома.
Что скажут профи?
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yarick26
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Додано: Нед 29 гру, 2019 12:21
yarick26 написав:
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский.
Да, вроде неплохой вариант в своей ценовой категории
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foxluck
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Додано: Нед 29 гру, 2019 12:54
yarick26 написав:
Добрый день!
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома.
Что скажут профи?
И что там сейчас по чем?
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investorkiev
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:14
investorkiev написав: yarick26 написав:
Добрый день!
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома.
Что скажут профи?
И что там сейчас по чем?
Не спрашивал. По идее какая-то вменяемая цена думаю. Конец 20го и 21й сроки сдачи воде обещают.
Он больше за расположение. Правый берег, рядом лес говорит, ТЦ и метро в планах возле дома
P.S. 19-20500грн/м2 говорит
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yarick26
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:23
Точно Шулявский мост достроили? А то постят странные фото с места - крепления опор, или как там правильно называется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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