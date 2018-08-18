Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
yarick26 написав:Добрый день! Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома. Что скажут профи?
А що з понаехом?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
shapo написав:Нет,он прав. Согласно ДБН В.2.3-4:2015,Автомобільні дороги, ч.2 ,Будівництво, п.20.8.5 так и есть. Как исключение можно укладывать и при более низкой температуре, но вряд ли Виталик выдержит эту технологию укладки.
yarick26 написав:Добрый день! Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома. Что скажут профи?