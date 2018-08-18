RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2631263226332634

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:43

freeze на 20-й минуте объяснение
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3448
З нами з: 03.12.14
Подякував: 433 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:51

  yarick26 написав:Добрый день!
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома.
Что скажут профи?

А що з понаехом?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17022
З нами з: 09.03.14
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1027 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:52

  shapo написав:Нет,он прав.
Согласно ДБН В.2.3-4:2015,Автомобільні дороги, ч.2 ,Будівництво, п.20.8.5 так и есть.
Как исключение можно укладывать и при более низкой температуре, но вряд ли Виталик выдержит эту технологию укладки.


https://youtu.be/l1ptceWXjXI?t=225
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7461
З нами з: 05.06.16
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:56

  Мизантрóп написав:freeze на 20-й минуте объяснение


Ну, если это безопасно, то пусть будет, я там все равно ездить не буду )))

Хотя стопочка каких-то фанерок, нарезок деревяшек, и главное - песочница, судя по виду как минимум использовавшаяся еще при строительстве ДнепроГЭСа, выглядит несовременно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14412
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3833 раз.
Подякували: 5740 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:13

  flyman написав:
  yarick26 написав:Добрый день!
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома.
Что скажут профи?

А що з понаехом?


Да ничего. Трудится, копит и хочет одолжить
yarick26
 
Повідомлень: 233
З нами з: 16.01.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Хотя стопочка каких-то фанерок, нарезок деревяшек, и главное - песочница, судя по виду как минимум использовавшаяся еще при строительстве ДнепроГЭСа, выглядит несовременно.
мне как-то на объекте плитку клал Мастер,я спросил его чё он без современного лазерного уровня? Ответил: по водяному те же пирамиды египтяне строили.Классика и талант))
Результат-идеален
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3448
З нами з: 03.12.14
Подякував: 433 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2631263226332634
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1736, 1737, 1738
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17373 2766126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 16:40
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 189929
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9758
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9024)
29.12.2019 14:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.