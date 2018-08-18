Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 гру, 2019 13:43
freeze на 20-й минуте объяснение
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:51
yarick26 написав:
Добрый день!
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома.
Что скажут профи?
А що з понаехом?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:52
shapo написав:
Нет,он прав.
Согласно ДБН В.2.3-4:2015,Автомобільні дороги, ч.2 ,Будівництво, п.20.8.5 так и есть.
Как исключение можно укладывать и при более низкой температуре, но вряд ли Виталик выдержит эту технологию укладки.
https://youtu.be/l1ptceWXjXI?t=225
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:56
Мизантрóп написав: freeze
на 20-й минуте объяснение
Ну, если это безопасно, то пусть будет, я там все равно ездить не буду )))
Хотя стопочка каких-то фанерок, нарезок деревяшек, и главное - песочница, судя по виду как минимум использовавшаяся еще при строительстве ДнепроГЭСа, выглядит несовременно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Нед 29 гру, 2019 14:13
flyman написав: yarick26 написав:
Добрый день!
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома.
Что скажут профи?
А що з понаехом?
Да ничего. Трудится, копит и хочет одолжить
yarick26
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Додано: Нед 29 гру, 2019 14:15
freeze написав:
Хотя стопочка каких-то фанерок, нарезок деревяшек, и главное - песочница, судя по виду как минимум использовавшаяся еще при строительстве ДнепроГЭСа, выглядит несовременно.
мне как-то на объекте плитку клал Мастер,я спросил его чё он без современного лазерного уровня? Ответил: по водяному те же пирамиды египтяне строили.Классика и талант))
Результат-идеален
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Додано: Нед 29 гру, 2019 14:58
А вам обзоры Сергея нагорного нравятся?
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Унуноктий
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Додано: Нед 29 гру, 2019 15:00
Мизантрóп написав: freeze написав:
Хотя стопочка каких-то фанерок, нарезок деревяшек, и главное - песочница, судя по виду как минимум использовавшаяся еще при строительстве ДнепроГЭСа, выглядит несовременно.
мне как-то на объекте плитку клал Мастер,я спросил его чё он без современного лазерного уровня? Ответил: по водяному те же пирамиды египтяне строили.Классика и талант))
Результат-идеален
Да, вечные ценности.
Как любят говорить старые Мастера - Глаз алмаз (с)
Хотя за хулиард гривен можно было как то покреативней фанерки нарезать, но то придирки, главное чтобы стоял мост.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:36
Снесли мост в марте, до конца года самую главную часть сделали. Не ёпта, все не так. В кого не плюнь - сделали бы лучше и дешевле
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:37
В Океан Плаза ад, не едьте сюда.
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Унуноктий
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