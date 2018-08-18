Со мной все ок. Данная учётка что-то напутала. ЖК Варшавской я смотрел в 17м проездом в Киеве . Он не с тех пор мне не интересен.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:51
Со мной все ок. Данная учётка что-то напутала. ЖК Варшавской я смотрел в 17м проездом в Киеве . Он не с тех пор мне не интересен.
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:03
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:04
Да уж, качество полный пи..ец.
На 12 минуте такие волны по первому слою уложенного асфальта идут что никаким вторым (обычно меньшим слоем) такое не исправить.
С гордостью рассказал как прогревается проводами бетон,но не заметил или, скорее всего,не понимает, что оставшаяся незалитая верхняя арматура балок будет доливаться дальше когда асфальтобетон будет уложен и ему, скорее всего, в этом месте придет такой же пи..ец.
То, что льют асфальтобетон на мокрую от дождя поверхность не смущает никого.
Говорить о требованиях ДБН о том, что нижний слой перед укладкой верхнего должен иметь температуру не ниже 20 град.С не буду - наверняка никто ничего не мерял насколько она упала за ночь.
Гордость от использования древнего часового прогибомера Аистова или тензодатчиков выпускавшихся более 60 лет назад говорит о том, что в Украине дно достигнуто даже в строительных лабораториях в то время как мир со свистом ушел вперед.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:12
У меня другая ракета. Я рыбьего жира накупил и vitax. Рыбий жир - очень хорош в этом году(немного пошортить и поиграться). До лета посижу, а дальше будет видно
ПС рыбий жир не хуже показал рост в этом году, чем КРЖН
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 29 гру, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:14
Очень важно было сдать именно к Новому году. Чтобы население с хорошим настроением встретило Новый год. Потом если что переделают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:16
Ну а че? Пипл хавает. Куколдовец вон опять начал от радости прыгать.
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:30
Він там що ніщебродить? Пару акрів землі в іпотеку в полі, тут Варшавський на позичені в корєша...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:37
зы: ну и шоп два раза не вставать
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 гру, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:38
Ну я землю ещё не взял. Жду понижения следующего ставок, что б взять под 3.2% годовых что-то типа этого
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 29 гру, 2019 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 гру, 2019 17:39
спасибо за ссылки, го**еды и по совместительству архитектурные эксперты уже утомили.
главное оружие рашистов - ложь
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