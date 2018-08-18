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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2633263426352636>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:51

  flyman написав:
  yarick26 написав:Добрый день!
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома.
Что скажут профи?

А що з понаехом?

Со мной все ок. Данная учётка что-то напутала. ЖК Варшавской я смотрел в 17м проездом в Киеве . Он не с тех пор мне не интересен.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:03

  Понаехал написав:
  flyman написав:А що з понаехом?

Со мной все ок. Данная учётка что-то напутала. ЖК Варшавской я смотрел в 17м проездом в Киеве . Он не с тех пор мне не интересен.

Запрыгивайте в Ярославов Град, пока не подорожало.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:04

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Нет,он прав.
Согласно ДБН В.2.3-4:2015,Автомобільні дороги, ч.2 ,Будівництво, п.20.8.5 так и есть.
Как исключение можно укладывать и при более низкой температуре, но вряд ли Виталик выдержит эту технологию укладки.


https://youtu.be/l1ptceWXjXI?t=225


Да уж, качество полный пи..ец.
На 12 минуте такие волны по первому слою уложенного асфальта идут что никаким вторым (обычно меньшим слоем) такое не исправить.
С гордостью рассказал как прогревается проводами бетон,но не заметил или, скорее всего,не понимает, что оставшаяся незалитая верхняя арматура балок будет доливаться дальше когда асфальтобетон будет уложен и ему, скорее всего, в этом месте придет такой же пи..ец.
То, что льют асфальтобетон на мокрую от дождя поверхность не смущает никого.
Говорить о требованиях ДБН о том, что нижний слой перед укладкой верхнего должен иметь температуру не ниже 20 град.С не буду - наверняка никто ничего не мерял насколько она упала за ночь.
Гордость от использования древнего часового прогибомера Аистова или тензодатчиков выпускавшихся более 60 лет назад говорит о том, что в Украине дно достигнуто даже в строительных лабораториях в то время как мир со свистом ушел вперед.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:12

  airmax78 написав:
  Понаехал написав:
  flyman написав:А що з понаехом?

Со мной все ок. Данная учётка что-то напутала. ЖК Варшавской я смотрел в 17м проездом в Киеве . Он не с тех пор мне не интересен.

Запрыгивайте в Ярославов Град, пока не подорожало.

У меня другая ракета. Я рыбьего жира накупил и vitax. Рыбий жир - очень хорош в этом году(немного пошортить и поиграться). До лета посижу, а дальше будет видно
ПС рыбий жир не хуже показал рост в этом году, чем КРЖН :roll:
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 29 гру, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:14

  shapo написав:То, что льют асфальтобетон на мокрую от дождя поверхность не смущает никого.


Очень важно было сдать именно к Новому году. Чтобы население с хорошим настроением встретило Новый год. Потом если что переделают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:16

  freeze написав:
  shapo написав:То, что льют асфальтобетон на мокрую от дождя поверхность не смущает никого.


Очень важно было сдать именно к Новому году. Чтобы население с хорошим настроением встретило Новый год. Потом если что переделают.

Ну а че? Пипл хавает. Куколдовец вон опять начал от радости прыгать. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:30

  yarick26 написав:
  flyman написав:
  yarick26 написав:Добрый день!
Товарищ "понаех" попросил поинтересоваться за ЖК Варшавский. Думает запрыгнуть на строящуюся ракету)) Говорит вроде метро туда обещают и большой ТЦ возле дома.
Что скажут профи?

А що з понаехом?


Да ничего. Трудится, копит и хочет одолжить

Він там що ніщебродить? Пару акрів землі в іпотеку в полі, тут Варшавський на позичені в корєша...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:37

  shapo написав:Да уж, качество полный пи..ец.
На 12 минуте такие волны по первому слою уложенного асфальта идут что никаким вторым (обычно меньшим слоем) такое не исправить.
.


https://www.facebook.com/PavelAvdokushy ... 1798686927

зы: ну и шоп два раза не вставать
https://www.youtube.com/watch?v=BAk4E4v ... e=emb_logo
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 гру, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:38

  flyman написав:Він там що ніщебродить? Пару акрів землі в іпотеку в полі, тут Варшавський на позичені в корєша...

Ну я землю ещё не взял. Жду понижения следующего ставок, что б взять под 3.2% годовых что-то типа этого
https://www.zillow.com/homedetails/County-Road-531-Rd-LOT-46-Gardner-CO-81040/2081751149_zpid/
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 29 гру, 2019 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 17:39

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Да уж, качество полный пи..ец.
На 12 минуте такие волны по первому слою уложенного асфальта идут что никаким вторым (обычно меньшим слоем) такое не исправить.
.


https://www.facebook.com/PavelAvdokushy ... 1798686927


спасибо за ссылки, го**еды и по совместительству архитектурные эксперты уже утомили.
главное оружие рашистов - ложь
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