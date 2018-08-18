Додано: Нед 29 гру, 2019 17:04

kingkongovets написав: shapo написав: Нет,он прав.

Согласно ДБН В.2.3-4:2015,Автомобільні дороги, ч.2 ,Будівництво, п.20.8.5 так и есть.

Как исключение можно укладывать и при более низкой температуре, но вряд ли Виталик выдержит эту технологию укладки. Нет,он прав.Согласно ДБН В.2.3-4:2015,Автомобільні дороги, ч.2 ,Будівництво, п.20.8.5 так и есть.Как исключение можно укладывать и при более низкой температуре, но вряд ли Виталик выдержит эту технологию укладки.



https://youtu.be/l1ptceWXjXI?t=225

Да уж, качество полный пи..ец.На 12 минуте такие волны по первому слою уложенного асфальта идут что никаким вторым (обычно меньшим слоем) такое не исправить.С гордостью рассказал как прогревается проводами бетон,но не заметил или, скорее всего,не понимает, что оставшаяся незалитая верхняя арматура балок будет доливаться дальше когда асфальтобетон будет уложен и ему, скорее всего, в этом месте придет такой же пи..ец.То, что льют асфальтобетон на мокрую от дождя поверхность не смущает никого.Говорить о требованиях ДБН о том, что нижний слой перед укладкой верхнего должен иметь температуру не ниже 20 град.С не буду - наверняка никто ничего не мерял насколько она упала за ночь.Гордость от использования древнего часового прогибомера Аистова или тензодатчиков выпускавшихся более 60 лет назад говорит о том, что в Украине дно достигнуто даже в строительных лабораториях в то время как мир со свистом ушел вперед.