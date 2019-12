Додано: Нед 29 гру, 2019 20:17

shapo написав: Что, будет третий слой асфальтобетона? Что, будет третий слой асфальтобетона?



будет, конечно

а ссылки о том, что никаких волн на асфальте на самом деле там нет - фото в подтверждение

и о том, что субподрядчики добавляют термоприсадки в смесь и эта технология позволяет укладывать асфальт и в дождь и при низкой температуре

