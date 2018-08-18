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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2634263526362637>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:26

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Да уж, качество полный пи..ец.
На 12 минуте такие волны по первому слою уложенного асфальта идут что никаким вторым (обычно меньшим слоем) такое не исправить.
.


https://www.facebook.com/PavelAvdokushy ... 1798686927

зы: ну и шоп два раза не вставать
https://www.youtube.com/watch?v=BAk4E4v ... e=emb_logo


И зачем эти ссылки?
Что вы хотели этим доказать?
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:28

  trololo написав:
  kingkongovets написав:
  shapo написав:Да уж, качество полный пи..ец.
На 12 минуте такие волны по первому слою уложенного асфальта идут что никаким вторым (обычно меньшим слоем) такое не исправить.
.


https://www.facebook.com/PavelAvdokushy ... 1798686927


спасибо за ссылки, го**еды и по совместительству архитектурные эксперты уже утомили.


Него..еду.
Если не секрет что узнали из этих ссылок о мосте и качестве его асфальтобетонного покрытия?
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:24

  shapo написав:Если не секрет что узнали из этих ссылок о мосте и качестве его асфальтобетонного покрытия?


ничего особо не узнал, кроме того что покрытие не финальное. я не специалист и не умею диагнозы по фото ставить, как местные "эксперты".
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:34

  trololo написав:
  kingkongovets написав:
  shapo написав:Да уж, качество полный пи..ец.
На 12 минуте такие волны по первому слою уложенного асфальта идут что никаким вторым (обычно меньшим слоем) такое не исправить.
.


https://www.facebook.com/PavelAvdokushy ... 1798686927


спасибо за ссылки, го**еды и по совместительству архитектурные эксперты уже утомили.

Уж сколько здесь писали местные "эксперты" о том, что работы по Шулявскому путепроводу не ведутся. Что только деньги выделяются и воруются, а ничего не делается.

И тут такой нежданчик. Работы всё это время велись и путепровод откроют для движения.
Но наши "эксперты" не такие, им теперь технология укладки асфальта не такая.
То публикуют какие-то фотки опор из говна и палок.

"Эксперты" попуститесь, за свой базар надо держать ответ. А не придумывать новые оправдания собственного вранья.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pesikot написав:
  trololo написав:
  kingkongovets написав:[quote="4830038:shapo"]
Да уж, качество полный пи..ец.
На 12 минуте такие волны по первому слою уложенного асфальта идут что никаким вторым (обычно меньшим слоем) такое не исправить.
.


https://www.facebook.com/PavelAvdokushy ... 1798686927


спасибо за ссылки, го**еды и по совместительству архитектурные эксперты уже утомили.

Уж сколько здесь писали местные "эксперты" о том, что работы по Шулявскому путепроводу не ведутся. Что только деньги выделяются и воруются, а ничего не делается.

И тут такой нежданчик. Работы всё это время велись и путепровод откроют для движения.
Но наши "эксперты" не такие, им теперь технология укладки асфальта не такая.
То публикуют какие-то фотки опор из говна и палок.

"Эксперты" попуститесь, за свой базар надо держать ответ. А не придумывать новые оправдания собственного вранья.[/quote]Пися кота, можно попросить тебя не употреблять в приличном обществе слова "попуститесь", "за базар отвечать". Заранее благодарен тебе не полноценному.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:59

  trololo написав:
  shapo написав:Если не секрет что узнали из этих ссылок о мосте и качестве его асфальтобетонного покрытия?


ничего особо не узнал, кроме того что покрытие не финальное. я не специалист и не умею диагнозы по фото ставить, как местные "эксперты".

Что значит "не финальное"?
Что, будет третий слой асфальтобетона?
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:06

  pesikot написав:Уж сколько здесь писали местные "эксперты" о том, что работы по Шулявскому путепроводу не ведутся. Что только деньги выделяются и воруются, а ничего не делается.

И тут такой нежданчик. Работы всё это время велись и путепровод откроют для движения.
Но наши "эксперты" не такие, им теперь технология укладки асфальта не такая.
То публикуют какие-то фотки опор из говна и палок.

"Эксперты" попуститесь, за свой базар надо держать ответ. А не придумывать новые оправдания собственного вранья.

1) За базар придётся отвечать весной когда асфальт сойдет с моста вместе с снегом
2) 2-е организации кореша Кличко Микитася под названием СПЕЦБУД-ПЛЮС и Пивденно-украинский альянс были оштрафованы на 50 млн.грн каждая за сговор в тендере.
И это при том что ни одна из них мостов ранее не строила.
3) Разве работы по мосту не прекращались из-за разборок и штрафов и сейчас не ведутся в авральном режиме явно с браком который скоро вылезет?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:17

  shapo написав:Что, будет третий слой асфальтобетона?


будет, конечно
а ссылки о том, что никаких волн на асфальте на самом деле там нет - фото в подтверждение
и о том, что субподрядчики добавляют термоприсадки в смесь и эта технология позволяет укладывать асфальт и в дождь и при низкой температуре
и о том, шо на покрытие подрядчик дает гарантию 10 лет и как никто заинтересован в его качестве
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:21

модераторы есть на форуме???

  Понаехал написав:
  freeze написав:
  shapo написав:То, что льют асфальтобетон на мокрую от дождя поверхность не смущает никого.


Очень важно было сдать именно к Новому году. Чтобы население с хорошим настроением встретило Новый год. Потом если что переделают.

Ну а че? Пипл хавает. Куколдовец вон опять начал от радости прыгать. :)

может все тки пора остановить этот поток г0вна???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:27

модераторы есть на форуме???

  shapo написав:
  trololo написав:
  shapo написав:Если не секрет что узнали из этих ссылок о мосте и качестве его асфальтобетонного покрытия?


ничего особо не узнал, кроме того что покрытие не финальное. я не специалист и не умею диагнозы по фото ставить, как местные "эксперты".

Что значит "не финальное"?
Что, будет третий слой асфальтобетона?

девочка, стартани ветку про шулявский путепровод и резвись там с обсуждением технологий укладки асфальта с подругами, "эксперт" ёпть
а тут реально заипал уже...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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