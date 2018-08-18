Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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спасибо за ссылки, го**еды и по совместительству архитектурные эксперты уже утомили.
Уж сколько здесь писали местные "эксперты" о том, что работы по Шулявскому путепроводу не ведутся. Что только деньги выделяются и воруются, а ничего не делается.
И тут такой нежданчик. Работы всё это время велись и путепровод откроют для движения. Но наши "эксперты" не такие, им теперь технология укладки асфальта не такая. То публикуют какие-то фотки опор из говна и палок.
"Эксперты" попуститесь, за свой базар надо держать ответ. А не придумывать новые оправдания собственного вранья.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
kingkongovets написав:[quote="4830038:shapo"] Да уж, качество полный пи..ец. На 12 минуте такие волны по первому слою уложенного асфальта идут что никаким вторым (обычно меньшим слоем) такое не исправить. .
спасибо за ссылки, го**еды и по совместительству архитектурные эксперты уже утомили.
Уж сколько здесь писали местные "эксперты" о том, что работы по Шулявскому путепроводу не ведутся. Что только деньги выделяются и воруются, а ничего не делается.
И тут такой нежданчик. Работы всё это время велись и путепровод откроют для движения. Но наши "эксперты" не такие, им теперь технология укладки асфальта не такая. То публикуют какие-то фотки опор из говна и палок.
"Эксперты" попуститесь, за свой базар надо держать ответ. А не придумывать новые оправдания собственного вранья.[/quote]Пися кота, можно попросить тебя не употреблять в приличном обществе слова "попуститесь", "за базар отвечать". Заранее благодарен тебе не полноценному.
pesikot написав:Уж сколько здесь писали местные "эксперты" о том, что работы по Шулявскому путепроводу не ведутся. Что только деньги выделяются и воруются, а ничего не делается.
И тут такой нежданчик. Работы всё это время велись и путепровод откроют для движения. Но наши "эксперты" не такие, им теперь технология укладки асфальта не такая. То публикуют какие-то фотки опор из говна и палок.
"Эксперты" попуститесь, за свой базар надо держать ответ. А не придумывать новые оправдания собственного вранья.
1) За базар придётся отвечать весной когда асфальт сойдет с моста вместе с снегом 2) 2-е организации кореша Кличко Микитася под названием СПЕЦБУД-ПЛЮС и Пивденно-украинский альянс были оштрафованы на 50 млн.грн каждая за сговор в тендере. И это при том что ни одна из них мостов ранее не строила. 3) Разве работы по мосту не прекращались из-за разборок и штрафов и сейчас не ведутся в авральном режиме явно с браком который скоро вылезет?
shapo написав:Что, будет третий слой асфальтобетона?
будет, конечно а ссылки о том, что никаких волн на асфальте на самом деле там нет - фото в подтверждение и о том, что субподрядчики добавляют термоприсадки в смесь и эта технология позволяет укладывать асфальт и в дождь и при низкой температуре и о том, шо на покрытие подрядчик дает гарантию 10 лет и как никто заинтересован в его качестве
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.