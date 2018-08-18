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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2634263526362637

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:31

kingkongovets
Вы с кем пытаетесь вести дискуссию?
с ватным зрадодрочером?
а смысл?

и кстати, тема ветки не про это...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:41

  kingkongovets написав:
  shapo написав:Что, будет третий слой асфальтобетона?


будет, конечно
а ссылки о том, что никаких волн на асфальте на самом деле там нет - фото в подтверждение
и о том, что субподрядчики добавляют термоприсадки в смесь и эта технология позволяет укладывать асфальт и в дождь и при низкой температуре
и о том, шо на покрытие подрядчик дает гарантию 10 лет и как никто заинтересован в его качестве


Какие "термоприсадки" в горячий асфальтобетон и что за третий слой после того как мост приняли в эксплуатацию, конечно,не расскажите.
Какую гарантию может дать подрядчик входящий в Укрбуд после его банкротства это,конечно,очень интересно
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:42

  Прохожий написав:
  shapo написав:Что, будет третий слой асфальтобетона?

девочка, стартани ветку про шулявский путепровод и резвись там с обсуждением технологий укладки асфальта с подругами, "эксперт" ёпть
а тут реально заипал уже...


Чмо, если нечего сказать по теме лучше помолчи
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