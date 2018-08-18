kingkongovets
Вы с кем пытаетесь вести дискуссию?
с ватным зрадодрочером?
а смысл?
и кстати, тема ветки не про это...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:31
kingkongovets
Вы с кем пытаетесь вести дискуссию?
с ватным зрадодрочером?
а смысл?
и кстати, тема ветки не про это...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:41
Какие "термоприсадки" в горячий асфальтобетон и что за третий слой после того как мост приняли в эксплуатацию, конечно,не расскажите.
Какую гарантию может дать подрядчик входящий в Укрбуд после его банкротства это,конечно,очень интересно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:42
Чмо, если нечего сказать по теме лучше помолчи
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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