Додано: Нед 29 гру, 2019 20:31

kingkongovets

Вы с кем пытаетесь вести дискуссию?

с ватным зрадодрочером?

а смысл?



и кстати, тема ветки не про это...

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