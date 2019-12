Додано: Нед 29 гру, 2019 21:06

trololo написав:

я еще не ездил, но говорят что люки торчат, значит будет. я еще не ездил, но говорят что люки торчат, значит будет.



емае, ну там же еще съезды будут делаться, , ведь пока только технологический проезд открыли, полностью развязка должна быть готова к лету, финишный слой положат в самом конце

в конце концов на все и даже больше вопросы есть ответы в репортажах авдокушина, смешно слушать потуги обосравшихся говноедов, многократно и с упоением предрекавших остановку стройки и которым сейчас остается лишь раскручивать фейки о "волнах на асфальте" да "подпорках из говна и палок" и с видом экспертов рассказывать о низком качестве строительства

все - не буду больше офтопить емае, ну там же еще съезды будут делаться, , ведь пока только технологический проезд открыли, полностью развязка должна быть готова к лету, финишный слой положат в самом концев конце концов на все и даже больше вопросы есть ответы в репортажах авдокушина, смешно слушать потуги обосравшихся говноедов, многократно и с упоением предрекавших остановку стройки и которым сейчас остается лишь раскручивать фейки о "волнах на асфальте" да "подпорках из говна и палок" и с видом экспертов рассказывать о низком качестве строительствавсе - не буду больше офтопить

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.