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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:31
kingkongovets
Вы с кем пытаетесь вести дискуссию?
с ватным зрадодрочером?
а смысл?
и кстати, тема ветки не про это...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 гру, 2019 20:41
kingkongovets написав: shapo написав:
Что, будет третий слой асфальтобетона?
будет, конечно
а ссылки о том, что никаких волн на асфальте на самом деле там нет - фото в подтверждение
и о том, что субподрядчики добавляют термоприсадки в смесь и эта технология позволяет укладывать асфальт и в дождь и при низкой температуре
и о том, шо на покрытие подрядчик дает гарантию 10 лет и как никто заинтересован в его качестве
Какие "термоприсадки" в горячий асфальтобетон и что за третий слой после того как мост приняли в эксплуатацию, конечно,не расскажите.
Какую гарантию может дать подрядчик входящий в Укрбуд после его банкротства это,конечно,очень интересно
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Додано: Нед 29 гру, 2019 20:42
Прохожий написав: shapo написав:
Что, будет третий слой асфальтобетона?
девочка, стартани ветку про шулявский путепровод и резвись там с обсуждением технологий укладки асфальта с подругами, "эксперт" ёпть
а тут реально заипал уже...
Чмо, если нечего сказать по теме лучше помолчи
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Додано: Нед 29 гру, 2019 20:46
shapo написав:
Какие "термоприсадки" в горячий асфальтобетон и что за третий слой после того как мост приняли в эксплуатацию, конечно,не расскажите.
Какую гарантию может дать подрядчик входящий в Укрбуд после его банкротства это,конечно,очень интересно
Конченая вата, ну сколько можно тут бегать со своим асфальтобетоном..говорят жеж люди найди себе ветку и там пиши..
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Додано: Нед 29 гру, 2019 20:49
fasser написав: shapo написав:
Какие "термоприсадки" в горячий асфальтобетон и что за третий слой после того как мост приняли в эксплуатацию, конечно,не расскажите.
Какую гарантию может дать подрядчик входящий в Укрбуд после его банкротства это,конечно,очень интересно
Конченая вата, ну сколько можно тут бегать со своим асфальтобетоном..говорят жеж люди найди себе ветку и там пиши..
Это не люди,это такие же хамы и дилетанты как и ты которых тыкают носом в их дерьмо
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Додано: Нед 29 гру, 2019 20:58
shapo написав: Прохожий написав: shapo написав:
Что, будет третий слой асфальтобетона?
девочка, стартани ветку про шулявский путепровод и резвись там с обсуждением технологий укладки асфальта с подругами, "эксперт" ёпть
а тут реально заипал уже...
Чмо, если нечего сказать по теме лучше помолчи
только меня это резиновое изделие "shapo" утомило????
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:00
shapo написав: fasser написав: shapo написав:
Какие "термоприсадки" в горячий асфальтобетон и что за третий слой после того как мост приняли в эксплуатацию, конечно,не расскажите.
Какую гарантию может дать подрядчик входящий в Укрбуд после его банкротства это,конечно,очень интересно
Конченая вата, ну сколько можно тут бегать со своим асфальтобетоном..говорят жеж люди найди себе ветку и там пиши..
Это не люди,это такие же хамы и дилетанты как и ты которых тыкают носом в их дерьмо
сколько еще этот г0вномет будет загаживать форум?????
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:04
shapo написав: trololo написав: shapo написав:
Если не секрет что узнали из этих ссылок о мосте и качестве его асфальтобетонного покрытия?
ничего особо не узнал, кроме того что покрытие не финальное. я не специалист и не умею диагнозы по фото ставить, как местные "эксперты".
Что значит "не финальное"?
Что, будет третий слой асфальтобетона?
я еще не ездил, но говорят что люки торчат, значит будет. не асфальтобетона, а асфальта
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:06
trololo написав:
я еще не ездил, но говорят что люки торчат, значит будет.
емае, ну там же еще съезды будут делаться, , ведь пока только технологический проезд открыли, полностью развязка должна быть готова к лету, финишный слой положат в самом конце
в конце концов на все и даже больше вопросы есть ответы в репортажах авдокушина, смешно слушать потуги обосравшихся говноедов, многократно и с упоением предрекавших остановку стройки и которым сейчас остается лишь раскручивать фейки о "волнах на асфальте" да "подпорках из говна и палок" и с видом экспертов рассказывать о низком качестве строительства
все - не буду больше офтопить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:20
Украина - это Европа. Приехал в Одессу, хотел смыть соль с машины. Объехал 4 мойки 3 работают до 20:00. На 4й сказали: минимальный комплекс - 320 грн. Но надо час подождать. Прошлым летом мыл машину в Черногории, в Будве, недалеко от центра - 6 ЕВРО за все.
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