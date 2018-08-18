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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2635263626372638

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:27

  airmax78 написав:Украина - это Европа. Приехал в Одессу, хотел смыть соль с машины. Объехал 4 мойки 3 работают до 20:00. На 4й сказали: минимальный комплекс - 320 грн. Но надо час подождать. Прошлым летом мыл машину в Черногории, в Будве, недалеко от центра - 6 ЕВРО за все.


6 евро - ручная мойка???
Как-то даром... из того что помню, прошлой зимой наружка на ручной автомуйне стоила 40 злотых
И это гараж на задворках Кракова, с бытовым керхером.
320 я так понимаю полная ручная, с салоном и на неплохого уровня мойке?
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Украина - это Европа. Приехал в Одессу, хотел смыть соль с машины. Объехал 4 мойки 3 работают до 20:00. На 4й сказали: минимальный комплекс - 320 грн. Но надо час подождать. Прошлым летом мыл машину в Черногории, в Будве, недалеко от центра - 6 ЕВРО за все.

Ну так новый год на носу, все видимо хотят въехать в него на чистой машине. Позвонил на мойку круглосуточную сегодня: записывают только на вечер завтрашнего дня. Ничего, помою в 2020.
PS минимальная мойка стоит 90грн и каждая пятая бесплатно.
Востаннє редагувалось Витаха в Нед 29 гру, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:38

  trololo написав:
  shapo написав:Что значит "не финальное"?
Что, будет третий слой асфальтобетона?


я еще не ездил, но говорят что люки торчат, значит будет. не асфальтобетона, а асфальта

Вы для начала узнали разницу между асфальтом и асфальтобетона, а потом тут строчили
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:44

  kingkongovets написав:емае, ну там же еще съезды будут делаться, , ведь пока только технологический проезд открыли

Не рассказав что за замечательные присадки добавляли в асфальтобетон и сколько всего слоев д.б. в покрытии поклонник Кличко вводит новый термин "технологический проезд".
Это как, машины через одну пускать будут или пока никто ездить не будет.
И какая компания Укрбуда будет гарантировать 10 лет качество этого шедевра, СПЕЦБУД-ПЛЮС или Пивденно-украинский альянс?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:45

  airmax78 написав:Украина - это Европа. Приехал в Одессу, хотел смыть соль с машины. Объехал 4 мойки 3 работают до 20:00. На 4й сказали: минимальный комплекс - 320 грн. Но надо час подождать. Прошлым летом мыл машину в Черногории, в Будве, недалеко от центра - 6 ЕВРО за все.


Опять вся проблема в нищете,все проблемы от неё,правда?

В перерывах между тяге к модными МОПам надо обязательно поплакаться?

Есть мотор,он требует расходов,тем более у большинства есть авто и они в курсе реальных цен на мойку,не надо тут опять сопли по любому поводу разводить(((

Есть же выход,податься в Израиль,там наверное пару шекелей и авто будет блестеть,да и соли на дорогах не будет,но надо тут ныть? :shock:

Курс 25,продажи в новостройках оживут?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:52

МОДЕРАТОРЫ ВООБЩЕ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ?????

  shapo написав:
  kingkongovets написав:емае, ну там же еще съезды будут делаться, , ведь пока только технологический проезд открыли

Не рассказав что за замечательные присадки добавляли в асфальтобетон и сколько всего слоев д.б. в покрытии поклонник Кличко вводит новый термин "технологический проезд".
Это как, машины через одну пускать будут или пока никто ездить не будет.
И какая компания Укрбуда будет гарантировать 10 лет качество этого шедевра, СПЕЦБУД-ПЛЮС или Пивденно-украинский альянс?

ГДЕ МОДЕРАТОРЫ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:57

  somilitark написав:Курс 25,продажи в новостройках оживут?
начнем с того, что это курс продажи, а не покупки. Продажи будут хуже, чем при падении с 26 на 25. При падении могли сдавать бакс, чтоб завтра не получилось меньше. При росте будут держать. Но пока что рост продажного курса, не скупки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:00

Прохожий модераторы тоже люди. Отдыхают, принимают душ, смотрят кино и новости. Принципы модерации давно поменялись, удаляют попозже и без предупреждения. Жалуйтесь на каждое сообщение, поможет)))))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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