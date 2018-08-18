6 евро - ручная мойка???
Как-то даром... из того что помню, прошлой зимой наружка на ручной автомуйне стоила 40 злотых
И это гараж на задворках Кракова, с бытовым керхером.
320 я так понимаю полная ручная, с салоном и на неплохого уровня мойке?
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:27
6 евро - ручная мойка???
Как-то даром... из того что помню, прошлой зимой наружка на ручной автомуйне стоила 40 злотых
И это гараж на задворках Кракова, с бытовым керхером.
320 я так понимаю полная ручная, с салоном и на неплохого уровня мойке?
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну так новый год на носу, все видимо хотят въехать в него на чистой машине. Позвонил на мойку круглосуточную сегодня: записывают только на вечер завтрашнего дня. Ничего, помою в 2020.
PS минимальная мойка стоит 90грн и каждая пятая бесплатно.
Востаннє редагувалось Витаха в Нед 29 гру, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:38
Вы для начала узнали разницу между асфальтом и асфальтобетона, а потом тут строчили
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:44
Не рассказав что за замечательные присадки добавляли в асфальтобетон и сколько всего слоев д.б. в покрытии поклонник Кличко вводит новый термин "технологический проезд".
Это как, машины через одну пускать будут или пока никто ездить не будет.
И какая компания Укрбуда будет гарантировать 10 лет качество этого шедевра, СПЕЦБУД-ПЛЮС или Пивденно-украинский альянс?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:45
Опять вся проблема в нищете,все проблемы от неё,правда?
В перерывах между тяге к модными МОПам надо обязательно поплакаться?
Есть мотор,он требует расходов,тем более у большинства есть авто и они в курсе реальных цен на мойку,не надо тут опять сопли по любому поводу разводить(((
Есть же выход,податься в Израиль,там наверное пару шекелей и авто будет блестеть,да и соли на дорогах не будет,но надо тут ныть?
Курс 25,продажи в новостройках оживут?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:52
МОДЕРАТОРЫ ВООБЩЕ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ?????
ГДЕ МОДЕРАТОРЫ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 29 гру, 2019 21:57
начнем с того, что это курс продажи, а не покупки. Продажи будут хуже, чем при падении с 26 на 25. При падении могли сдавать бакс, чтоб завтра не получилось меньше. При росте будут держать. Но пока что рост продажного курса, не скупки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:00
Прохожий модераторы тоже люди. Отдыхают, принимают душ, смотрят кино и новости. Принципы модерации давно поменялись, удаляют попозже и без предупреждения. Жалуйтесь на каждое сообщение, поможет)))))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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