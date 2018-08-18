Додано: Нед 29 гру, 2019 22:00

Прохожий модераторы тоже люди. Отдыхают, принимают душ, смотрят кино и новости. Принципы модерации давно поменялись, удаляют попозже и без предупреждения. Жалуйтесь на каждое сообщение, поможет)))))

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s